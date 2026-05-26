Cayó desalmada que vendía imágenes de las atrocidades que le hacía a su hija, estos son los detalles

Las autoridades colombianas anunciaron la captura de una mujer de 23 años, cuya identidad no fue difundida, por, presuntamente, vender pornografía infantil de su hija, menor de edad, en Cartagena.

El caso salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando un turista estadounidense fue detenido en la ciudad de Medellín. Al revisar sus equipos electrónicos, encontraron «abundante material audiovisual en el que aparece una menor de edad».

«El trabajo coordinado con las autoridades de Estados Unidos evidenció que el extranjero, entre mayo y noviembre de 2025, habría sostenido en Cartagena conversaciones para que la mujer le compartiera archivos íntimos en los que apareciera la hija», señaló la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo al reporte oficial, la mujer aceptó la propuesta del estadounidense. «Al menos seis ocasiones en las que habría compartido fotografías y videos a cambio de dinero», indicó.

CAPTURA DE LA MUJER

Los investigadores colombianos y estadounidenses determinaron que la mujer estuvo involucrada en la producción y comercialización de pornografía infantil. En tal sentido, la justicia emitió una orden de captura en su contra.

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional capturaron a la mujer el 28 de abril en el barrio La Castañeda, en Cartagena. Sin embargo, el caso no se hizo público hasta este lunes.

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A pesar de las evidencias, la mujer se declaró inocente de los delitos de pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual. Se ordenó una medida privativa de libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.