Mundo

Habló hermana del abogado argentino que sigue detenido en Venezuela mientras siguen liberaciones de presos políticos

La familia de Germán Giuliani, un abogado argentino que lleva detenido en Venezuela desde mayo del año pasado, exigió que el preso político sea liberado y denunció la situación se ha vuelto una «tortura» para su entorno.

La hermana del detenido, Vanessa Giuliani, fue entrevistada en el programa radial argentino Mesa Chica. Durante su intervención, llegó a hablar con el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

Tras la liberación de decenas de extranjeros, la familia Giuliani logró hablar con algunos de los excarcelados. A pesar de que le dijeron que el abogado tenía buenas expectativas, todavía no se ha concretado su liberación.

«Mi hermano está esperanzado, pero para mí es una tortura; me lo imagino viendo cómo pasan los días y me pregunto cuánto puede durar esa esperanza», dijo Vanessa Giuliani.

¿GIULIANI DESPUÉS DE GALLO?

Hace pocos días se concretó la liberación y repatriación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que pasó más de un año detenido en Venezuela. La familia de Giuliani esperaban que este fuera un precedente que acelerara la excarcelación del abogado.

«Da esperanza, un día o dos, y mi hermano pensaba que salía en una semana después de (Nahuel) Gallo. ¿Esta semana qué le decimos? ¿Que espere otra más? ¿Y en la otra qué le decimos?», añadió la hermana.

Vanessa Giuliani reconoció que tan solo pensar en la situación de su hermano le genera «angustia». «¿Cuánto puede durar esa esperanza al pasar otra noche en las condiciones que están en la cárcel?», sentenció.

La familia de Germán Giuliani insiste en que no tienen detalles sobre su estado de salud, cargos o el estado del proceso judicial en su contra. También denunciaron supuestas torturas, aislamiento y condiciones degradantes en su reclusión.

Mientras tanto, las autoridades afirmaron que han aprobado miles de libertades plenas en las últimas semanas. Sin embargo, diversas ONG alertan que cientos de presos políticos, incluyendo extranjeros, todavía permanecen en los calabozos del país.

