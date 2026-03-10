Filtraron video de las jugadoras iraníes escapando en pleno hotel de Australia para pedir asilo, así reaccionó Irán

El ministro de Inmigración de Australia, Tony Burke, ofreció nuevos detalles sobre cómo desertaron las cinco futbolistas iraníes durante su concentración en la Copa de Asia realizada en el país.

Burke dijo en el parlamento que un oficial de policía de Australia había estado dentro del hotel del equipo e hizo esfuerzos para crear «la máxima cantidad de oportunidades» para que las jugadoras buscaran ayuda.

Según una fuente que habló con SBS News, las jugadoras no podían caminar por el hotel sin compañía y fueron escoltadas a una sala de conferencias para comer.

No obstante, las cinco jugadoras lograron abandonar el hotel y posteriormente recibieron respaldo de la policía.

Poco después de que se marcharan, la BBC y el medio australiano 10 News Plus compartieron un video de cómo algunos de sus cuidadores corrían por el hotel para intentar encontrarlas, pero ya se habían ido.

LA REACCIÓN DE IRÁN

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, calificó como «rehenes» a las cinco futbolistas que desertaron de la convocatoria para pedir asilo en Australia.

«Mataron a más de 165 colegialas iraníes inocentes en un doble ataque con Tomahawk (misil de crucero) en la ciudad de Minab, ¿Y ahora quieren tomar a nuestros atletas como rehenes asegurando que las están ‘salvando’? La audacia y la hipocresía son asombrosas», dijo Bagaei en un post en X (Twitter).

Del grupo de 25 jugadores, autoridades de Australia confirmaron que concederán asilo a estas cinco mujeres. Además, trascendió que otras dos habrían solicitado esta medida humanitaria, pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial con respecto a sus casos.

Mientras tanto, se espera que el resto del equipo viaje en las próximas horas a Malasia y posteriormente regresen a su país. El portavoz de Exteriores de Irán aseguró a las integrantes del equipo que «no se preocupen» y les dijo: «Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!».

Las deportistas estuvieron envueltas en una polémica al no cantar el himno nacional en su primer compromiso de la Copa Asia. Sin embargo, sí lo entonaron en los dos partidos siguientes.

Una televisión estatal iraní las llamó «traidoras en tiempos de guerra», y enseguida se empezó a dudar de su seguridad si regresaban a Irán.

Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramezani-Zadeh y Mona Hamoudi son las cinco jugadoras confirmadas que han decidido quedarse en Australia como refugiadas.