«Ha llegado el momento»: María Corina Machado aseguró que “muy pronto” regresará a Venezuela

La líder opositora, María Corina Machado, aseguró en una entrevista ofrecida a Fox News que «muy pronto» estará de regreso en Venezuela, luego de la tragedia natural que golpeó con fuerza al país por un doblete sísmico devastador en áreas de Caracas y la Guaira.

«Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos, abrazarnos, para llorar y sufrir juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil», dijo Machado cuando la periodista le preguntó sobre sus intenciones de volver a su país.

«Oramos para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante y hacer nuestro trabajo. Ahora la prioridad absoluta es salvar vidas, y ciertamente consolar y ayudar a quienes se han visto afectados. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano», aseguró.

Es importante recordar que Machado salió del país el pasado mes de diciembre para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, pero había adelantado que su intención era regresar a Venezuela lo antes posible.