Guyana pidió respaldo de Colombia y Brasil en disputa territorial con Venezuela, así respondió cada uno

A medida que se acerca la fecha en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá un fallo con respecto a la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, el gobierno del presidente Irfaan Ali estaría intentando buscar apoyo en la región para obtener un fallo favorable.

De acuerdo con un reportaje de Bloomberg estaría buscando especialmente apoyo en Brasil y Colombia. «Estados Unidos, entretanto, continúa respaldando la actual frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, incluso mientras amplía su influencia en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro».

«Brasil es clave», dijo Ali a periodistas el lunes. Además, los describieron como «un vecino muy importante» cuya influencia regional está «bien establecida y ampliamente conocida».

Mientras tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez ha insistido en que su gobierno no reconocerá la eventual decisión del tribunal y que, en cambio, favorece una solución negociada.

CONSULTA A COLOMBIA

El presidente de Guyana abordó el tema directamente este viernes con el vicepresidente de Colombia José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula durante una visita. En este sentido, señaló que busca a través de la nación cafetera que Venezuela cumpla con el eventual fallo de la CIJ y aseguró que Bogotá se comprometió a continuar apoyando a Guyana.

«Colombia siempre nos ha apoyado en el asunto de nuestra soberanía», afirmó Ali.

Cuando la prensa le preguntó al respecto a Restrepo, confesó que abordaron el tema de la disputa territorial. No obstante, evitó afirmar que Colombia se hubiera comprometido a presionar a Venezuela para que cumpla con la decisión del tribunal.

LA POSICIÓN DE LULA

Lula, quien ganó la reelección el domingo, ha defendido consistentemente el principio de que las fronteras legalmente establecidas son inviolables, señaló Mark Kirton, investigador sénior honorario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales.

En este sentido, Lula respaldaría la posición de Venezuela de que la disputa se resuelve en una negociación sin la intervención de la CIJ.

«Cualquier negociación entre Venezuela y Guyana influenciada desde el exterior no será respaldada por Brasil, especialmente en el contexto de un posible rediseño de las fronteras de ese país», afirmó Kirton.