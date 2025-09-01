Guyana denunció ataque armado desde Venezuela a una embarcación que transportaba material electoral

Las fuerzas armadas y la policía de Guyana denunciaron que una embarcación sufrió un ataque armado este domingo desde la costa venezolana.

«El 31 de agosto de 2025, aproximadamente a las 14:30 horas, mientras escoltaba a funcionarios de GECOM y urnas electorales por el curso alto del río Cuyuni, cerca de Bamboo, en la frontera entre Guyana y Venezuela, una patrulla de los Servicios Conjuntos fue atacada desde la costa venezolana», indicaron los organismos de seguridad a través de un comunicado.

En este sentido, explicaron que la embarcación de Guyana trasladaba material electoral para los comicios generales de este lunes.

«El equipo de escolta, compuesto por efectivos de la Fuerza de Defensa de Guyana y la Fuerza de Policía de Guyana, realizaba tareas oficiales de apoyo a la distribución de papeletas de GECOM a los colegios electorales remotos de la Región 7. En ese momento, había nueve funcionarios de GECOM a bordo de las embarcaciones», apuntaron.

Asimismo, indicaron que respondieron el fuego hacia las costas venezolanas. «La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró sacar al equipo de escolta del peligro. No hubo heridos ni materiales electorales dañados ni comprometidos».

«A pesar del incidente, el equipo continuó su viaje sin problemas y todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a sus colegios electorales asignados en Cumang Landing, Kurutuku y Dukquarie Landing. La entrega previa en Tumbung también se completó sin incidentes», señalaron.

Para finalizar, anunciaron que llevarán a cabo una investigación al respecto. «Los Servicios Conjuntos se mantienen alerta y continúan coordinando estrechamente con la GECOM para garantizar la seguridad de todas las operaciones electorales. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente».