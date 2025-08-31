Bukele afirma que El Salvador alcanzó los 1.000 días sin homicidios durante su gestión

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este sábado que alcanzó los 1.000 días sin homicidios durante su gestión, la cual inició a mediados de 2019.

Para el mandatario, estas cifras son el resultado de su campaña de persecución contra el crimen, que incluyó el uso de sus Fuerzas Armadas contra pandillas que azotaban el país centroamericano.

«1.000 días sin homicidios. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí», indicó el mandatario salvadoreño en su cuenta de X (Twitter).

El dato fue publicado el viernes por la Secretaría de Prensa del Gobierno salvadoreño a través también de X, pero poco después el mensaje fue borrado, según recoge la prensa del país centroamericano.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó posteriormente que se trata de «un logro que ningún otro gobierno pudo siquiera imaginar y que demuestra al mundo que, en nuestro país, los resultados hablan por sí solos, gracias a estrategias como el plan Control Territorial, la Guerra contra Pandillas y el Régimen de Excepción».

ONG PUSO EN DUDA LA VERACIDAD DE ESTA CIFRA

Por su parte, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) pone en duda estas cifras, señalando que en lo que va de año se han documentado 14 feminicidios en El Salvador, reseñó Infobae.

El Salvador está bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022. Desde esa fecha se han producido 89.000 detenciones, según datos del propio Villatoro.

La Asamblea Legislativa ha aprobado una 42ª prórroga del régimen, muy criticado por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, ya que implica la suspensión de derechos de defensa, plazo de detención e inviolabilidad de las telecomunicaciones, entre otros.