Granizos y fuertes vientos: Los impactantes videos de la «tormenta centenaria» en Canadá

Un frente frío combinado con aire cálido y húmedo creó las condiciones propicias en Toronto, Canadá, para lo que la ciudad ha descrito como una «tormenta centenaria» .

La violenta tormenta, que trajo consigo intensos periodos de fuertes lluvias, vientos violentos y granizo, provocó cortes de energía e inundó las principales autopistas.

Se inundaron viviendas, cayeron árboles y tendido eléctrico, y se suspendieron tanto el servicio de metro como el de ferry a Toronto.

Only a Toronto driver will honk at a pedestrian in these conditions 🤦‍♂️ pic.twitter.com/84G78FOvQq — RTN (@RTNToronto) September 3, 2026

“Parecía que todo se había juntado: la enorme cantidad de lluvia, el viento, la visibilidad, todo, el granizo”, declaró el jueves David Phillips, climatólogo jubilado, a CP24.

VIOLENTAS TORMENTAS EN CANADÁ

🇨🇦⛈️

Lluvias intensas con muy fuertes vientos golpea Woodbridge, zona suburbana de la ciudad de Vaughan, provincia de Ontario.

Reportan caída de arboles y daños a vehículos.

Vía @AndreaReye40981 pic.twitter.com/6PaVOvFQpG — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 3, 2026

La agencia meteorológica nacional de Canadá emitió una serie de alertas, incluyendo una advertencia de tormenta eléctrica severa.

#NEW: Major damage spotted at Rogers Stadium following yesterday’s storm, just two weeks before AC/DC performs there on September 16. #ONstorm Live updates here: https://t.co/BKuGjX6gB7 pic.twitter.com/5tw9km1rzn — Jermaine Wilson | CP24/CTV News (@Jerrmainewilson) September 3, 2026

El administrador municipal de Toronto declaró que la tormenta dejó más de 110 milímetros de agua en algunas zonas de la ciudad, alcanzó el umbral de una «tormenta de 100 años» debido a la cantidad de lluvia acumulada.

They said, “Move to Canada, the weather will be peaceful”… but nature clearly chose violence today! It feels less like rain and more like stones falling from the sky. Instead of just having a pool in the backyard, the entire house has turned into one. Toronto folks, it’s… pic.twitter.com/obRFSAT89j — lvy (@Florenceodff2) September 3, 2026

«Es un caso un tanto singular. He hablado con algunos de nuestros colegas, y no habíamos visto un evento como este que haya provocado tal inundación en toda la ciudad de Toronto. Había sido un caso aislado», añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow destacó que ya «la tormenta ha pasado».

🇨🇦 Toronto, Canada is dealing with severe flooding, as heavy rains leave roads and several areas submerged. Residents and motorists are struggling to move around as floodwaters take over the streets. Prayers for everyone affected. 🙏🏾 pic.twitter.com/tUddIqXIi8 — BLACK_GOD🖤🥷 (@sua_nyansa4) September 3, 2026

«Quiero asegurar a los habitantes de Toronto que estábamos preparados, nuestros equipos estaban coordinados y seguiremos trabajando hasta que todas las carreteras estén despejadas y todos los residentes tengan electricidad de nuevo», dijo.