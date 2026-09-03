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Granizos y fuertes vientos: Los impactantes videos de la «tormenta centenaria» en Canadá

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Toronto

Un frente frío combinado con aire cálido y húmedo creó las condiciones propicias en Toronto, Canadá, para lo que la ciudad ha descrito como una «tormenta centenaria» .

La violenta tormenta, que trajo consigo intensos periodos de fuertes lluvias, vientos violentos y granizo, provocó cortes de energía e inundó las principales autopistas.

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Se inundaron viviendas, cayeron árboles y tendido eléctrico, y se suspendieron tanto el servicio de metro como el de ferry a Toronto.

“Parecía que todo se había juntado: la enorme cantidad de lluvia, el viento, la visibilidad, todo, el granizo”, declaró el jueves David Phillips, climatólogo jubilado, a CP24.

La agencia meteorológica nacional de Canadá emitió una serie de alertas, incluyendo una advertencia de tormenta eléctrica severa.

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El administrador municipal de Toronto declaró que la tormenta dejó más de 110 milímetros de agua en algunas zonas de la ciudad, alcanzó el umbral de una «tormenta de 100 años» debido a la cantidad de lluvia acumulada.

«Es un caso un tanto singular. He hablado con algunos de nuestros colegas, y no habíamos visto un evento como este que haya provocado tal inundación en toda la ciudad de Toronto. Había sido un caso aislado», añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow destacó que ya «la tormenta ha pasado».

«Quiero asegurar a los habitantes de Toronto que estábamos preparados, nuestros equipos estaban coordinados y seguiremos trabajando hasta que todas las carreteras estén despejadas y todos los residentes tengan electricidad de nuevo», dijo.

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