González descarta «competencia ideológica» con Maduro: «Es la defensa de la civilización democrática»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
El líder opositor venezolano, Edmundo González, negó este fin de semana que haya una «competencia ideológica» con el gobierno de Maduro y aseguró que el objetivo de la oposición es «defender a la civilización democrática».

Contents

González fue uno de los oradores en la Conferencia de la Libertad de Berlín. Mediante una videollamada, el opositor aseguró que Venezuela lleva más de «dos décadas de oscuridad» y se ha «degradado la dignidad humana de forma sistemática», acotó.

«No es una lucha partidista ni una competencia ideológica. Es la defensa de la civilización democrática contra quienes quieren reemplazarla con el miedo, la corrupción y el engaño», afirmó González.

El opositor sostuvo que en Venezuela se han dado severas violaciones de derechos humanos en los últimos años. Además, González denunció el estado de «miles de prisioneros de conciencia» y «adolescentes encarcelados por protestar».

Foto: Edmundo González

«Hablamos mujeres sometidas a tratos inhumanos, de familias desgarradas por el exilio y la persecución y de una nación cuyo régimen está intentando silenciar nuestras voces, suprimir nuestros votos y extinguir nuestra esperanza», acotó González.

GONZÁLEZ INSISTE EN LA DEMOCRACIA

En este foro se presentaron diversos partidos y movimientos opositores liberales de todo el mundo. Tras alertar de la situación de derechos humanos, González sostuvo que solo podrá haber libertad en Venezuela si hay condiciones democráticas.

«Cuando el Estado de derecho colapsa, la misma libertad está en el punto de mira», añadió González. «(Insto a) construir un mundo en el que ningún muro vuelva a dividir a los seres humanos en libres y oprimidos», agregó.

Finalmente, González aseguró que cuenta con un «grupo de técnicos» con un «programa detallado» para «trabajar desde el primer día del traspaso de poder». «Vamos a trabajar por los venezolanos y vamos a luchar por un gobierno decente», concluyó.

