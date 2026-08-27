Golpe al Tren de Aragua: Capturaron a alias ‘Nairobi’ en Colombia, era uno de los hombres de confianza del Niño Guerrero

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció un fuerte golpe al Tren de Aragua con la captura de uno de sus líderes.

«Nuestra fuerza pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero», dijo el mandatario en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Alias ‘Nairobi’ estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos.

Golpe al Tren de Aragua. Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”. Alias “Nairobi” estaría encargado de articular… pic.twitter.com/kAajEsGiIF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

En este sentido, el mandatario ratificó que seguirán en la lucha contra el crimen organizado. «El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan», expresó.

Al parecer aunque este criminal se movía con facilidad en Perú, en Colombia tenía un bajo perfil ya que sospechaba que le venían siguiendo la pista.

En este sentido, lo habían alertado de que varios de los integrantes del Tren de Aragua capturados, al parecer, entregaron información sobre sus movimientos, según reseñó el medio Semana.

Además, al estar vinculado con el tráfico de drogas, la DEA colaboró con autoridades colombianas para la captura.