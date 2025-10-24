Mundo

Escándalo en Ecuador: Noboa dice que intentaron envenenarlo, esto encontraron en un regalo que le enviaron

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
elecciones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró esta semana que fue víctima de un intento de asesinato, puesto que recibió regalos que, presuntamente, contenían sustancias químicas tóxicas.

Contents

Noboa sostuvo una entrevista con la cadena CNN. Durante su alocución, alertó de este intento de envenenamiento, que habría ocurrido el pasado viernes en un encuentro con agricultores en la provincia costera de Los Ríos.

Leer Más

venezolanos
Proponen nuevos «visados circulares» para venezolanos que trabajen en Colombia
Reino Unido respalda a la ONU: «Resultado en Venezuela no puede considerarse creíble sin evidencia detallada»
Autoridades de EEUU ratifican vigencia del Título 42: «Se continuará expulsando migrantes»

Como es habitual en esta clase de actividades, el Noboa recibió varios obsequios durante la visita. Luego, al hacer verificaciones de seguridad, las fuerzas de seguridad descubrieron varios químicos perjudiciales para la salud.

«Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular», dijo Noboa.

REGALOS A NOBOA

El mandatario precisó que los obsequios fueron entregados al equipo de Noboa por una emprendedora. Se trataba de una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao. Estaban dentro de una canasta.

«Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque», acotó Noboa. De acuerdo a medios internacionales, los agentes hicieron pruebas de rutina y encontraron «sustancias químicas peligrosas».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUBLICARON LOS PRIMEROS VIDEOS DE LOS COLOMBIANOS LIBERADOS EN VENEZUELA, ASÍ FUERON LOS EMOTIVOS REENCUENTROS CON SUS FAMILIARES

Tren de Aragua
Noboa es el mandatario de Ecuador desde finales de 2023. Foto: Archivo

La Casa Militar Presidencial presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador. El estudio toxicológico determinó que los obsequios tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, que «se consideran nocivos y perjudiciales para la salud».

A principios de octubre, la caravana presidencial de Noboa fue atacada durante una manifestación en el cantón Tambo. Voceros gubernamentales afirmaron que la camioneta del mandatario recibió varios balazos y hubo una «tentativa de asesinato».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Iglesia desató controversia al eludir norma que impone restricciones anti-LGBT
EEUU
Desde Florida hasta California: estas son las playas de EEUU donde se registran más ataque de tiburones
EEUU
Gobierno electo de Bolivia fue suspendido de la ALBA, lo tildaron de «proimperialista y colonialista»
Mundo