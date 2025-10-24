Escándalo en Ecuador: Noboa dice que intentaron envenenarlo, esto encontraron en un regalo que le enviaron

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró esta semana que fue víctima de un intento de asesinato, puesto que recibió regalos que, presuntamente, contenían sustancias químicas tóxicas.

Noboa sostuvo una entrevista con la cadena CNN. Durante su alocución, alertó de este intento de envenenamiento, que habría ocurrido el pasado viernes en un encuentro con agricultores en la provincia costera de Los Ríos.

Como es habitual en esta clase de actividades, el Noboa recibió varios obsequios durante la visita. Luego, al hacer verificaciones de seguridad, las fuerzas de seguridad descubrieron varios químicos perjudiciales para la salud.

«Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular», dijo Noboa.

REGALOS A NOBOA

El mandatario precisó que los obsequios fueron entregados al equipo de Noboa por una emprendedora. Se trataba de una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao. Estaban dentro de una canasta.

«Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque», acotó Noboa. De acuerdo a medios internacionales, los agentes hicieron pruebas de rutina y encontraron «sustancias químicas peligrosas».

La Casa Militar Presidencial presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador. El estudio toxicológico determinó que los obsequios tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, que «se consideran nocivos y perjudiciales para la salud».

A principios de octubre, la caravana presidencial de Noboa fue atacada durante una manifestación en el cantón Tambo. Voceros gubernamentales afirmaron que la camioneta del mandatario recibió varios balazos y hubo una «tentativa de asesinato».