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Gobierno de Petro solicitará la adhesión plena de Colombia y el reingreso de Venezuela al Mercosur

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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Foto: Archivo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó este sábado que solicitará la adhesión plena de su país y el reingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), luego de calificar como «supremamente exitosa» la cumbre ministerial llevada a cabo el viernes en Caracas.

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En su cuenta de X (Twitter), el gobernante del vecino país indicó que, primeramente, pedirá que se levante la moratoria para que Venezuela acceda nuevamente de manera plena al bloque.

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«Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur», señaló.

Cabe mencionar que el Mercosur lo formaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El organismo había aceptado a Venezuela como miembro pleno en 2012. Sin embargo, en 2017 invocó la «cláusula democrática» para suspender al Estado venezolano, como respuesta a la represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro en las protestas de ese año.

Por otro lado, Petro señaló que se emprenderá una coordinación militar integral para «destruir el narcotráfico en la frontera». «La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones de la Ofac para lograrlo», sumó.

También destacó que se logró un acuerdo para una reunión específica de la zona binacional.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO ENCUENTRO VENEZUELA – COLOMBIA?

El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, calificó como fructífero el encuentro binacional en el Palacio de Miraflores y anunció que Maracaibo recibirá la próxima reunión entre las delegaciones de su país y Venezuela.

En ese sentido, fijó el nuevo encuentro para los días 23 y 24 de abril de 2026, con el propósito de fortalecer el espíritu de integración y paz en toda la región.

La canciller colombiana explicó que este compromiso busca avanzar en «los proyectos de orden económico y social que permitan y traigan beneficio a nuestros pueblos y en las fronteras».

Por último, la funcionaria garantizó que su país mantendrá con firmeza «el espíritu de unidad, de solidaridad y de integración de esta Gran Colombia» durante las próximas etapas de la agenda bilateral.

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