Giro inesperado en caso de Yulixa Toloza: revelan que su ‘mejor amiga’ tendría fuertes vínculos con la clínica donde murió

Un nuevo giro se registró durante las últimas horas en relación con el caso de Yulixa Toloza, la mujer colombiana que estuvo desaparecida durante seis días después de haberse sometido a una cirugía estética, en una clínica clandestina de Bogotá (Colombia), y que luego apareció muerta al lado de una carretera.

De acuerdo con diversos medios locales, una de las «mejores amigas de Toloza», identificada como Estefanía López Artunduaga, fue mencionada en videos elaborados con inteligencia artificial. En concreto, la señalaron como la supuesta «reclutadora» de pacientes para dicho centro clandestino o ilegal.

Ante los señalamientos, el abogado de López Artunduaga, Jimmy Erazo, dijo al diario El Tiempo que su clienta «no tiene ninguna relación con los dueños de Beauty Láser».

El jurista agregó, que ella, se sometió al mismo procedimiento que se realizó Yulixa, pero «afortunadamente no tuvo ninguna complicación».

Por tanto, la defensa anunció que solicitará que Artunduaga sea reconocida como víctima en el proceso. Se precisó, que la Fiscalía, ya la escuchó en calidad de testigo.

La acusación ocurrió en paralelo de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los presuntos involucrados en la muerte de Toloza, las cuales comenzaron este jueves, 21 de mayo, en la capital colombiana.

El proceso se abrió tras confirmarse el fallecimiento de la mujer, de 52 años, luego de someterse el pasado 13 de mayo a una lipólisis láser en el mencionado centro, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital del país.

OLA DE DETENIDOS ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

Por otro lado, las más recientes actuaciones de la justicia colombiana han incluido la imputación de cargos contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Se les atribuye su participación en la desaparición de la víctima y en el ocultamiento de su cuerpo.

Vale recordar, que a las pocas horas del hallazgo del cuerpo de la víctima, se conoció el arresto en Venezuela de María Fernanda Delgado, dueña del local donde se hizo el procedimiento. También de Edison José Torres Sarmiento, el administrador, y Eduardo David Ramos, barbero de profesión, quien sería quien hizo la intervención a Toloza.

Actualmente, además de los detenidos en Bogotá y Venezuela, las autoridades buscan a un anestesiólogo identificado como «Leo».

Esta última persona figura en el expediente de la Fiscalía y habría atendido a Toloza y otras pacientes. También es buscado el supuesto cirujano Eduardo David Ramos y otros vinculados con la clínica Beauty Láser.

La investigación también abarca a varios actores no capturados, con nuevos implicados identificados en Colombia y Venezuela y, un proceso judicial, que examina las responsabilidades tanto de quienes participaron en el procedimiento ilegal como colaboradores en el encubrimiento.