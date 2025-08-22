VIDEO IMPACTANTE: Gigantesco puente se desplomó en China, al menos 12 trabajadores murieron

Al menos 12 personas murieron y otras cuatro se encuentran desaparecidas luego de que una sección del arco principal de un puente ferroviario en obras de China cedió y cayó al río en la provincia de Qinghai.

Organismos de seguridad se trasladaron al sitio para intentar encontrar a los desaparecidos y asistir a las víctimas. Un video de la cadena estatal CCTV mostró el momento en que la sección central del arco se desplomó súbitamente y se hundió en el agua. Según la agencia Xinhua, la causa fue una falla en un cable de acero.

El People’s Daily informó que en la obra se encontraban 15 trabajadores y un gerente de proyecto. Inicialmente se reportó seis fallecidos, pero la televisión estatal duplicó ese número en actualizaciones posteriores. El balance más reciente habla de al menos 12 muertos y cuatro desaparecidos.

De acuerdo con CCTV, se desplegaron 91 vehículos de rescate, entre ellos 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, además de 806 efectivos. Seis hospitales de la región fueron preparados para recibir a las víctimas. El Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai indicó que las labores de búsqueda y rescate se mantenían activas en la mañana de este viernes.

La estructura forma parte de la línea férrea Sichuan–Qinghai y, según el Diario del Pueblo, es el puente de arco de celosía de acero continuo de doble vía más largo del mundo. También sería el primer puente ferroviario con arco de acero de China que cruza el río Amarillo.

Cabe destacar que una tragedia similar ocurrió en diciembre del año pasado cuando 13 personas desaparecieron tras el derrumbe en una obra de una vía férrea en Shenzhen; no hubo informes de sobrevivientes.