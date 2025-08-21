EN VIDEO: Venezolano sobrevivió a un ataque en Perú, hombre entró a su casa y le disparó siete veces

Un sicario ingresó hasta el apartamento de un migrante venezolano en Arequipa, Perú, y le disparó en siete ocasiones delante de su pareja, milagrosamente la víctima logró sobrevivir.

«Los que son no hacen bulla… solo hacen buena presentación», se oye decir al sicario antes de disparar a quemarropa contra la víctima y huir con rumbo desconocido.

El sicario sería un miembro de la peligrosa banda criminal «Los Orientales». Los organismos de emergencia identificaron a la víctima como Jesús Calma Becerra quien recibió disparos en el brazo, tórax y cuello.

Tras el ataque, lo trasladaron en estado de gravedad al hospital, donde ingresó con signos vitales y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico reservado. En el video del ataque, grabado por el propio sicario, se puede escuchar que responsabiliza a la víctima de formar parte de la organización «Los Negritos», relacionados con la quema de motos en la ciudad.

«Esto es para todo el que quiera seguir quemando motos en la ciudad, agarren a ese negrito ahí, recójanlo», dice el pistolero.

El coronel de la Policía, Eduardo del Campo, afirmó que por ahora manejan la hipótesis de una disputa entre bandas. «Podría ser un enfrentamiento por la hegemonía de estas organizaciones ‘Los Orientales’ y ‘Los Negritos'».

Estas bandas se dedicarían a la venta de drogas, extorsión, entre otros delitos.

Este no es un hecho aislado. Días antes circularon videos en los que integrantes de Los Negritos aparecían incendiando motos y enviando mensajes de amenaza.