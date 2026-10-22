Filtraron las primeras fotos de la detención de Luisa González, la excandidata presidencial en Ecuador: De esto la acusan

(EFE).- Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de elecciones locales.

La detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crió y creció González, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción sin dar mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

González se encuentra investigada por la Fiscalía por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, motivo por el que fue inhabilitada para ser candidata en los próximos comicios locales, al mismo tiempo que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue suspendido e impedido de participar en las elecciones.

La Fiscalía informó a través de las redes sociales que en la madrugada de este jueves ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito, sin especificar si entre los arrestos está la excandidata González.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoLaberinto: en esta causa, 7 personas son investigadas. Entre ellas, L. M. G. A., S. J. D. A. y E. E. M. F., contra quienes #FiscalíaEc formulará cargos en las próximas horas por el presunto delito de #LavadoDeActivos. https://t.co/6wtDxZv2Ua — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 22, 2026

El Ministerio Público apuntó que, en el marco del caso denominado ‘Laberinto’, investiga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos».

LAS PALABRAS DE LUISA GONZÁLEZ

Luisa González aseguró a través de un comunicado en redes sociales que el país andino «ha llegado a una situación insostenible». También denunció que «el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente en la dictadura de (Daniel) Noboa».

Además, afirmó que el motivo de su detención es «una acusación absurda». «Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país», señaló.

«Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente», enfatizó.

A mi patria querida 💛💙❤️ https://t.co/fJrIXAvG0B — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 22, 2026

LA DENUNCIA DE RAFAEL CORREA

La voz de alerta la dio el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. «Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá», escribió Correa sin más detalles.

Nos informan que a Luisa González la tienen detenida, sin fórmula de juicio, en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

Ojalá pueda ir la ciudadanía guayasense a apoyarla.

¡Miserables!

#EcuadorVencerá https://t.co/eszjcd3T67 — Rafael Correa (@MashiRafael) October 22, 2026

Fuentes del correísmo consultadas por EFE tampoco han dado más detalles sobre el pronunciamiento de Correa.

A inicios de este año, González fue imputada dentro del denominado caso ‘Caja Chica’. La Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero, por supuestamente haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

Producto de ello, la Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía. Esto en una acción que el correísmo ha denunciado como una persecución política por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.

Tras ello, González intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí. La misma auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

EFE