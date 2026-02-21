Fue atacado salvajemente por dos perros callejeros y la explosión de la batería de su celular le salvó la vida

Un curioso hecho pudo salvarle la vida a un hombre en Brasil, luego de que la batería de su celular explotara mientras era atacado salvajemente por dos perros callejeros.

El hecho, que fue narrado en video por la propia víctima, ocurrió este miércoles 18 de febrero en el municipio Cascavel, del estado sureño de Paraná.

El hombre, un mecánico de profesión llamado Reinaldo, aseguró en un video que el ataque se produjo cuando iba caminando hacia su trabajo. En ese momento fue interceptado por dos perros, que lo atacaron de manera repentina.

Uno de los canes, de acuerdo al relato de la víctima, intentó morderle la garganta, pero afortunadamente logró evitarlo.

Posteriormente, en medio del forcejeo, uno de los perros agresores clavó los dientes en el teléfono celular de Reinaldo, que tenía guardado en el bolsillo izquierdo de su pantalón, lo que provocó que el dispositivo estallara.

«Vino hacia mi garganta. Le di un golpe y bajó a la pierna. Cuando mordió, fue encima del teléfono celular y la batería explotó. Fue peligroso, pero eso me salvó la vida. Fue bizarro», manifestó al respecto el brasileño, en el metraje publicado por los medios locales RPC y G1.

SUFRIÓ QUEMADURAS DE CONSIDERACIÓN TRAS LA EXPLOSIÓN

Reinaldo considera que su dispositivo móvil evitó un desenlace fatal, a pesar de haber sufrido heridas de consideración tras la explosión.

«Este celular solamente tenía 20 días, pero me salvó la vida», declaró el mecánico, citado por G1.

Según el mismo medio, el hombre recibió asistencia y fue rescatado durante el incidente. Tras ser trasladado a un hospital, recibió tratamiento por quemaduras en el cuerpo y en una pierna, además de ocho puntos de sutura por las mordeduras.