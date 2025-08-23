Conmoción en Brasil: Fue a realizarse una tomografía computarizada y terminó falleciendo por una reacción alérgica

Los habitantes de Rio do Sul en Brasil están conmocionados luego de que una joven de apenas 22 años falleció este miércoles tras sufrir una grave reacción alérgica durante una tomografía computarizada con contraste.

El estudio se realizó en el Hospital Regional de Alto Vale como parte de un chequeo médico rutinario.

La joven, identificada como Leticia Paul, era oriunda de la ciudad de Lontras y tenía antecedentes de cálculos renales. Luego del procedimiento, fue intubada debido a la reacción adversa, pero no logró recuperarse y murió menos de 24 horas después.

De acuerdo a lo notificado por sus familiares, la causa del fallecimiento fue un shock anafiláctico provocado por la sustancia utilizada en el procedimiento.

Paul era licenciada en Derecho y cursaba estudios de posgrado en Derecho y Negocios Inmobiliarios. Su cuerpo fue velado el jueves 21 de agosto en la Funeraria Jardim Primavera, en Rio do Sul. Posteriormente trasladado al Crematorio Vaticano, en Balneario Camboriú, según lo reseñado por el diario El Tiempo.

EL HOSPITAL DEFENDIÓ EL PROCEDIMIENTO

Por su parte, el hospital expresó sus condolencias a los familiares de la joven, al tiempo que defendió el procedimiento.

«Aprovechamos esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la ética, la transparencia y la seguridad sanitaria, destacando que todos los procedimientos se realizan de acuerdo con los protocolos clínicos recomendados», dijo el nosocomio en un comunicado compartido con los medios locales.

La institución también reafirmó su compromiso con la ética, la transparencia y la seguridad sanitaria. Al tiempo que agregó que «lamenta la pérdida y expresa su solidaridad con la familia».

No obstante, los familiares de la fallecida criticaron la actitud de la institución sanitaria, pues, a su juicio, han debido indagar más en los antecedentes médicos de la joven.