Mundo

Francia pide a sus compañías aéreas que no entren en el espacio aéreo de Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- La Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) pidió a las aerolíneas del país que no penetren en el espacio aéreo de Venezuela por la situación en ese país tras la intervención militar estadounidense.

En un comunicado, la DGAC les instó también a que carguen más combustible del habitual en trayectos desde y hacia las Antillas ante la posibilidad de que tuvieran que alterar su programa de vuelo.

Leer Más

"Los narcoterroristas son enemigos de los Estados Unidos: traen activamente la muerte a nuestras costas", así lo señaló este lunes, 15 de septiembre, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, luego de que se registrara el segundo ataque contra una «narcolancha» en el mar Caribe.   
«Los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos»: Habló secretario de Guerra de Trump tras segundo ataque en el Caribe
Los impactantes y nuevos detalles del magnicidio de Miguel Uribe Turbay que involucran a Venezuela
Chavismo rompe relaciones con Perú luego de que reconocieran a Edmundo González como «presidente electo»

En cualquier caso, les autorizó a seguir operando en vuelos hasta y desde los destinos en las Antillas y en Guayana.

LEA TAMBIÉN: TRUMP DIFUNDE PRIMERA FOTO DE MADURO EN BUQUE MILITAR DE EEUU TRAS SU DETENCIÓN

A los pasajeros de esos vuelos, les recomendó que se pongan en contacto con sus compañías aéreas para estar al corriente del estado de los vuelos.

La compañía francesa Air France anuló este sábado por la mañana, «por precaución», por la situación en Venezuela los vuelos que tenía programados desde y hasta tres destinos de las Antillas francesas, aunque los reanudó ya por la tarde.

Debido a las tensiones entre Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos, Air France había dejado de volar al país sudamericano e incluso de sobrevolar su espacio aéreo desde comienzos de noviembre.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Las reacciones de la comunidad internacional tras operativo que llevó a la detención de Maduro
Mundo
Así fue la «Resolución Absoluta», el operativo de Trump para capturar a Maduro
EEUU
Delcy Rodríguez pidió la «inmediata liberación» de Maduro y Cilia Flores, exigió a EEUU «relaciones basadas en el respeto»
Venezuela