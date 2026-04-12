FOTOS: Gendarme Nahuel Gallo participó en una carrera para hacer esta petición por los presos políticos en Venezuela

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, corrió este domingo los diez kilómetros de la carrera Supernova en Vicente López luciendo el uniforme azul celeste que imita el traje obligatorio que imponen a los detenidos en el centro penitenciario El Rodeo 1 y otros recintos de reclusión en Venezuela, todo con el propósito de pedir la liberación de los presos políticos en el país.

Una capucha negra cubría su cabeza y una frase estampada en su pecho exigía la libertad de todos los presos políticos y extranjeros. Asimismo, Gallo utilizó estos elementos para representar visualmente el rostro de quienes sufren torturas bajo cautiverio.

LEA TAMBIÉN: EL PREOCUPANTE PORCENTAJE DE VENEZOLANOS RESIDENTES EN PERÚ QUE TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD

Gallo, quien permaneció 448 días en prisión antes de ser liberado, manifestó su compromiso con esta causa humanitaria. El gendarme decidió convertir su regreso a las competencias oficiales en un acto de protesta internacional.

«Hoy corro con el motivo de que todavía están presos políticos en Venezuela, tanto extranjeros como venezolanos. Mi petición es la misma de siempre: yo todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no me voy a quedar tranquilo», expresó.

El argentino denunció que más de 500 personas, incluyendo al abogado argentino Germán Giuliani, continúan privadas de su libertad injustamente. Igualmente, precisó que, específicamente en El Rodeo 1, todavía mantienen retenidos a 23 ciudadanos extranjeros en condiciones críticas.

EL MENSAJE DE ALERTA DE NAHUEL GALLO

El gendarme alertó sobre la «continuidad de la represión» en territorio venezolano y pidió a la comunidad internacional no ignorar el sufrimiento de los detenidos.

«Mi petición es que se siga luchando por los presos políticos y los extranjeros que están injustamente encerrados. No nos olvidemos de la situación en Venezuela. La situación sigue siendo la misma, el jueves hubo una represión. La lucha por la liberación de ellos todavía para mí sigue», pidió.

Con más de una década de experiencia en el atletismo, Gallo valoró el reencuentro con su disciplina deportiva y su entorno familiar tras el aislamiento. El deportista describió el impacto psicológico que genera una acusación falsa y la pérdida de los derechos fundamentales.

«Perder injustamente la libertad es algo feo, injusto, que te acusen de algo que no hiciste. No tiene nombre, no tiene explicación. Volver a mi país, a mi familia, a mis seres queridos, eso no tiene precio», afirmó el corredor tras cruzar la meta.