VIDEO: La desgarradora llamada en la que una madre se enteró que su hijo falleció en un accidente de tránsito

Un joven de 21 años identificado como Sebastián David Barros Mendoza perdió la vida en un accidente vial en Santa Marta, Colombia, cuando conducía su motocicleta hacia su hogar durante la madrugada, momento en el que perdió el control en una subida.

La víctima impactó violentamente contra un borde y luego chocó contra un poste, falleciendo de forma inmediata sobre el asfalto.

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Mientras las autoridades custodiaban la escena, el teléfono celular de la víctima comenzó a sonar repetidamente con una llamada identificada como «mamá». En ese momento, un agente de movilidad tomó el dispositivo y decidió contestar para informar sobre la tragedia que acababa de ocurrir.

La madre de Sebastián inició la comunicación con una pregunta cargada de preocupación por la ausencia de su hijo. El funcionario de tránsito asumió la difícil tarea de comunicarle la tragedia en medio de la vía pública.

«Hola, soy la mamá de Sebastián, ¿dónde está?», preguntó la progenitora. «Madre, su hijo se accidentó», contestó el agente. Luego, cuando la señora preguntó cómo estaba, el funcionario le respondió: «Señora, su hijo falleció».

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MADRE DE SEBASTIÁN DAVID BARROS SUFRIÓ UN COLAPSO EMOCIONAL

Tras el trágico accidente vial, la mujer sufrió un colapso emocional luego de escuchar la confirmación del deceso y entregó el teléfono a un acompañante. Los familiares recibieron entonces las indicaciones necesarias para trasladarse al lugar del accidente y reconocer el cuerpo del joven motociclista.

El cansancio y un posible consumo de alcohol habrían provocado que el conductor se quedara dormido mientras transitaba por la solitaria vía. Ningún otro vehículo participó en el siniestro que dejó el cuerpo del joven tendido en la carretera sin posibilidad de recibir auxilio médico.

Este nuevo siniestro vial reactivó las alertas de las autoridades locales sobre la alta accidentalidad en los corredores de la ciudad. La imprudencia y la falta de descanso al volante continúan cobrando vidas jóvenes en las rutas del departamento, según medios locales.