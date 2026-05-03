FOTOS: Diáspora venezolana salió a las calles en varias ciudades del mundo este 3 de mayo para realizar esta exigencia

Miles de venezolanos que viven en distintos países del mundo salieron a la calle este domingo 3 de mayo y, con pancartas y banderas en mano, exigieron la libertad de los presos políticos, luego de que la líder opositora María Corina Machado realizara la convocatoria.

Según el Comando Con Vzla, las concentraciones ocurrieron de forma simultánea en más de 120 ciudades, sobre todo de América y Europa. La diáspora denunció la «persecución sistemática» contra la disidencia y expuso la situación crítica que enfrentan cientos de presos políticos.

Los manifestantes utilizaron pancartas y consignas para exponer la complejidad de la situación durante la jornada de protesta. «No es solo una cifra: son historias, familias, vidas en pausa», repitieron los ciudadanos venezolanos para resaltar el drama que viven los arrestados.

De acuerdo con las imágenes del Comando, los venezolanos salieron a las calles en naciones como España, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca y Brasil, entre otros.

«Venezuela demanda la liberación de todos los presos políticos», rezó una de las pancartas. Además, en una de ellas se expuso el caso de los policías metropolitanos, quienes ya tienen más de 20 años en prisión.

EL LLAMADO DE MACHADO

Machado impulsó la convocatoria mediante sus redes sociales oficiales para presionar por el respeto a los derechos humanos en el país. La líder de Vente pidió a la diáspora alzar la voz por quienes permanecen tras las rejas y por el sufrimiento que viven sus familiares.

Ante lo anterior, los venezolanos en el exterior reafirmaron su compromiso con la lucha democrática, pese a hallarse en el extranjero. «Aunque estemos lejos de casa, seguimos firmes: no olvidar, no callar, no rendirse», manifestaron los participantes durante las concentraciones.

Según el más reciente balance del Foro Penal, en Venezuela todavía hay 454 presos políticos. No obstante, otras ONG dan cuenta de una cifra mayor al alertar sobre casos que no entran en los registros.

Köln, Alemania 🇩🇪 no olvida a los más de 500 héroes que resisten tras las rejas. Por eso #QueSeanTodos pic.twitter.com/MTcBc5IuXQ — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) May 3, 2026