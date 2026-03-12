Fiscal de Chile pedirá a EEUU interrogar a Maduro por caso Ronald Ojeda

El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, solicitará a Estados Unidos interrogar a Nicolás Maduro, en el marco del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile.

Valencia informó este jueves que viajará a Washington para reunirse con la fiscal general estadounidense Pam Bondi. De igual forma, asistirá a una actividad del Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York.

A pesar de que irá a reuniones oficiales, Valencia dijo a CNN Chile que buscarán abordar otros temas. El principal es uno: interrogar a Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).

«Aprovechamos esa oportunidad para poder explorar la posibilidad de sostener algunas reuniones con el Departamento de Justicia para tratar todos los temas que son de cooperación mutua entre la Fiscalía chilena y el Departamento de Justicia», acotó.

Los investigadores chilenos sospechan que el asesinato de Ojeda fue ordenado por autoridades venezolanas. En tal sentido, Valencia busca conseguir un interrogatorio a Maduro para conocer más detalles de esta hipótesis.

OBJETIVOS DE VALENCIA

Valencia subrayó que Maduro no sería interrogado durante su viaje, sino que buscará gestionar el encuentro. Ahora presentará la solicitud del fiscal Héctor Barros, encargado del caso de Ojeda, para «poder interrogar eventualmente a Nicolás Maduro».

«Hasta donde nos han manifestado, la reunión está confirmada y vamos a tener la posibilidad de reunirnos con la fiscal general en Washington para poder tratar estos temas de agenda de cooperación mutua», detalló.

Valencia afirmó que tienen una «relación de cooperación» con las autoridades estadounidenses, que han colaborado en otros casos chilenos. «Este es solo un tema de lo que nos interesa; esperamos que prospere», sentenció.

Maduro se mantiene encarcelado desde el 3 de enero en MDC luego de ser capturado en una operación militar en Caracas. Fue acusado de narcoterrorismo, pero se declaró inocente.