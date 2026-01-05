Fiscal argentino pide activar extradición de Maduro

El fiscal federal argentino Carlos Stornelli pidió a la justicia de ese país activar el proceso de extradición de Nicolás Maduro, dos días después de que fue detenido por Estados Unidos durante un ataque en Caracas.

Stornelli presentó ante la justicia argentina que se active este procedimiento, de acuerdo a Infobae. El fiscal presentó el caso en el expediente CFP N° 2001/2023, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2.

Cabe destacar que Stornelli sumó la solicitud al proceso encabezado por la representación legal del Foro Argentino por la Democracia en la Región y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático, querellantes de la causa.

«He tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica», detalló el fiscal, quien recordó que el venezolano tiene una «orden de detención vigente» en Argentina.

CASO CONTRA MADURO

Stornelli encabeza la Fiscalía Federal N°4, ubicada en Comodoro Py 2002, que cuenta con una causa por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Maduro es señalado dentro de esta causa.

Gracias al principio de jurisdicción universal, los tribunales argentinos pueden intervenir en esta clase de casos. El expediente tiene como imputados a Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolanos, incluyendo militares y agentes de inteligencia.

La justicia argentina emitió en septiembre de 2024 una orden de captura internacional contra Maduro. También se emitió una citación de declaración indagatoria y se pidieron medidas cautelares contra Maduro.

Mientras tanto, en Estados Unidos, Maduro fue acusado este lunes de cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas y dispositivos de destrucción. Se declaró «no culpable», a la vez que insistía en ser un «hombre decente» y que había sido «secuestrado» por Estados Unidos.