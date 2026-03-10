Deportes

Venezuela lo hizo de nuevo: Superó a Nicaragua y clasificó a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela
La selección de béisbol de Venezuela mantuvo este lunes su invicto luego de doblegar a su similar de Nicaragua, 4-0 y lograr así su clasificación a la siguiente ronda del torneo a falta de un compromiso.

El elenco criollo marcha hasta ahora con récord perfecto en la fase de grupos con tres victorias en igual número de salidas. No obstante este miércoles se enfrentará por el primer lugar del grupo ante República Dominicana, que también marcha con récord perfecto en su andar por el torneo.

La victoria de Venezuela sobre Nicaragua estuvo comandada por El Abusador, Ronald Acuña Jr., quien dejó registros de 3-3 con un cuadrangular, 2 carreras anotadas y 2 impulsadas, para marcharse ovacionado del estadio IoanDepot Park de Miami.

El resto de la ofensiva de Venezuela no se quedó atrás, Wilyer Abreu también se destacó al conectar un elevado de sacrificio que trajo la cuarta carrera de la selección ganadora.

Cabe recordar que Venezuela comenzó su andar en la justa mundialista ganándole con soltura a Israel y posteriormente doblegó a sus similares de Países Bajos.

Mientras tanto Nicaragua se fue del torneo sin ninguna victoria tras perder contra Israel, República Dominicana, Países Bajos y finalmente contra Venezuela.

