Filtraron las primeras imágenes del atentado contra activistas venezolanos en Bogotá, autoridades dicen que “hay avances” en la investigación

Organismos de seguridad en Colombia encontraron el vehículo, las armas y lograron obtener imágenes de cámaras de seguridad en las que se pueden ver a los sicarios que atentaron contra la vida de dos activistas venezolanos en Bogotá, Colombia.

«El ciudadano venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el ciudadano colombovenezolano Luis Alejandro Peche Arteaga fueron atacados con arma de fuego. Tras resultar heridos, los trasladaron a una clínica de la ciudad para recibir atención inmediata que permitiera salvar sus vidas», informó el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

Ambos ingresaron estables a los centros hospitalarios, pero con heridas de balas en sus extremidades. Imágenes filtradas por la policía mostraron el momento en el que los sicarios llegaron al lugar a bordo de un vehículo y salen corriendo hasta salir de la toma. Poco después se aprecia como regresan rápidamente a dicho carro y se dan a la fuga luego de perpetrar el ataque.

🔴 ATENCIÓN: Primeras imágenes del atentado contra @LuisPecheVE y @yendrive en Bogotá, Colombia. El canal @NoticiasCaracol difundió grabaciones de cámaras de seguridad que muestran cómo los atacantes se bajaron para disparar y luego huyeron. pic.twitter.com/KQoflSgBiM — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 14, 2025

También se determinó que los atacantes estaban en el mismo edificio en el que se encontraban las víctimas. «Las personas atacadas vivían en el apartamento 504 del mismo edificio y los presuntos autores residirían en el 204», añadió una fuente.

«Los señores Peche y Velásquez, quienes se desempeñan como líderes de derechos humanos, uno de ellos perteneciente a Amnistía Internacional, buscaron refugio en Colombia desde el segundo semestre de 2024 tras abandonar su país de origen por persecución política», precisó Galán.

Poco después de lo ocurrido, la Policía de Bogotá inició un operativo para dar con los responsables de estos hechos. «Ya hay avances en la investigación. En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes, huyendo de la persecución política han llegado a Colombia con el fin de salvaguardar su integridad, conservar su libertad y mantener sus liderazgos», continuó el alcalde.

Al mediodía de hoy, en el norte de la ciudad, el ciudadano venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el ciudadano colombovenezolano Luis Alejandro Peche Arteaga fueron atacados con arma de fuego y tras resultar heridos, fueron trasladados a una clínica de la ciudad para… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 13, 2025

La policía ya ha encontrado objetos de valor como el carro que usaron para trasladarse y las dos pistolas con las que perpetraron el ataque.

“El caso no da indicios de que haya sido una ataque con el fin de asesinarlos, sino más bien de enviar un mensaje. Las armas empleadas no eran pistolas de fuego convencionales, sino armas traumáticas modificadas. El caso no corresponde al patrón habitual de sicariato”, señaló un informe de la policía.

Galán solicitó a la Fiscalía que la investigación incluya una evaluación de riesgos que enfrentan en el país otros refugiados y solicitantes de refugio en relación con su condición. Asimismo, le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores agilizar toda la respuesta necesaria para que el Estado colombiano, de acuerdo con sus funciones, haga lo necesario para garantizar la seguridad a líderes políticos que buscan refugio en Colombia ante la persecución política.