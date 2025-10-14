Barron, el hijo menor del presidente Trump fue propuesto para «importante cargo» en el TikTok de EEUU

Barron Trump, hijo de 19 años del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría sido propuesto para importante cargo en la dirección de la «nueva» y mayoritariamente estadounidense TikTok.

De acuerdo con la información difundida por el medio británico The Telegraph, el hijo de Trump ocuparía un puesto en el consejo de administración.

Esta nominación surge tras la reciente reestructuración de la plataforma, que ahora está bajo el control de un consorcio de inversores estadounidenses liderado por Oracle y Silver Lake.

Lo que se detalló, es que la propuesta fue impulsada por Jake Advent, exresponsable de redes sociales de Trump, quien ha sido clave en la estrategia digital del mandatario republicano.

¿POR QUÉ BARRON TRUMP?

Lo primero que hay que comprender, es que la decisión de incluir a Barron en la cúpula directiva de TikTok se enmarca en una serie de maniobras políticas y empresariales que buscan “americanizar” la plataforma, anteriormente propiedad de la empresa china ByteDance, que ahora conserva al menos un 20 % frente a las acciones de los americanos.

Bajo este escenario, el presidente Trump ha sido enfático en su postura contra el control extranjero de aplicaciones populares en Estados Unidos, y ha celebrado públicamente el cambio de dueños como una victoria para la seguridad nacional y la soberanía digital. Pero el asunto, claramente no quedará hasta ese punto.

Barron Trump, conocido por mantener un perfil bajo durante los años de mandato de su padre, ha comenzado a ganar visibilidad en los círculos políticos y empresariales. Aunque no tiene experiencia previa en gestión corporativa, su vínculo con el presidente y generación nativa digital podrían ser vistas como activos estratégicos para TikTok. Esto, especialmente en su intento por reconectar con los jóvenes estadounidenses.

Y justamente, Jake Advent, apodado “TikTok Jack” por su influencia en la campaña presidencial, defendió la nominación como una forma de consolidar el vínculo entre la plataforma y su nueva base de usuarios.

De hecho, en declaraciones al Daily Mail, Advent dijo: «Tengo la esperanza de que el presidente Trump considere nombrar a su hijo Barron y tal vez a otros jóvenes estadounidenses para la junta directiva de TikTok para ayudar a garantizar que siga siendo una aplicación que los jóvenes quieran seguir usando».

VICTORIA DE TRUMP Y TIKTOK

Asimismo, explicó que el presidente Trump atribuyó su victoria electoral del año pasado a Barron. Afirmó que su hijo, actualmente estudiante en la Universidad de Nueva York, lo ayudó a ganar el voto juvenil.

“Tengo un lugar especial en mi corazón para TikTok, gané en la categoría juvenil por 34 puntos, y hay quienes dicen que TikTok tiene algo que ver con eso”, le dijo el mandatario a Fox News a principios de este año.

«Joe Rogan [ayudó] y otras personas, que fueron recomendadas por mi hijo Barron. Él conocía nombres… que tuvieron un impacto, y TikTok tuvo un impacto», sostuvo.

LA TIKTOK ESTADOUNIDENSE

Tras años de tensiones diplomáticas y debates sobre seguridad nacional, TikTok se prepara para operar bajo un nuevo esquema en Estados Unidos. El acuerdo firmado por Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, establece una reestructuración interna de momento profunda. La misma busca cumplir con las exigencias legales norteamericanas sin cortar completamente los lazos con China.

El cambio más significativo será la creación de una nueva empresa conjunta, con participación de Oracle y otros inversores norteamericanos. Estos se encargarán de gestionar los datos de los usuarios y el algoritmo de recomendaciones.

Este backend independiente, valorado en 14.000 millones de dólares, busca garantizar que ByteDance —la empresa matriz china— no tenga acceso operativo a los sistemas que determinan qué contenido ven los usuarios estadounidenses.

La medida responde a la ley aprobada en 2024 que exige desvinculación total del Partido Comunista Chino a TikTok.

Sin embargo, ByteDance conservará el control sobre los aspectos más lucrativos del negocio. Es decir: la publicidad, comercio electrónico y monetización.

Esta decisión se tomó para asegurar que la empresa china no mantenga influencia sobre el algoritmo, considerado el corazón de la experiencia TikTok. Sin embargo, para muchos, el acuerdo representa un equilibrio frágil entre soberanía digital y continuidad comercial.