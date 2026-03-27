Filtraron el chat: viceministro de Igualdad envió foto íntima a una empleada y generó todo un escándalo en Colombia

La política colombiana vive un nuevo escándalo luego de que Acxan Duque, viceministro de Igualdad, fuera acusado esta semana de acoso sexual por enviar una fotografía desnudo a una subalterna.

La candidata presidencial y senadora Paloma Palencia develó el caso en el que estaría involucrado Duque. De acuerdo a la subalterna, el viceministro envió «contenido de carácter íntimo» por WhatsApp sin su consentimiento.

«Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral», respondió la mujer, cuya identidad no fue difundida.

Tras el incidente, Duque dijo a sus allegados que envió la foto por «error», puesto que iba destinada a su pareja sentimental. Igualmente, el viceministro dijo que renunciaría al cargo para defenderse de las acusaciones.

DESTITUYERON A DUQUE

Una vez estalló el escándalo, el Ministerio de Igualdad salió al paso y confirmó que Duque había sido destituido. De igual forma, informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

«Ante la denuncia por presunto acoso sexual atribuida a un alto funcionario de esta entidad (…) actuamos de manera inmediata y sin ambigüedades: el funcionario fue removido de su cargo», señaló el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

El Ministerio insistió en que «no toleramos, no minimizamos y no encubrimos ninguna forma de violencia contra las mujeres». «Lo decimos con firmeza: ninguna posición de poder puede convertirse en un lugar de impunidad», agregó.

Duque, que fungía como viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, ahora se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la Nación, que abrió un canal para presentar denuncias sobre el caso.