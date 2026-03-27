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Filtraron el chat: viceministro de Igualdad envió foto íntima a una empleada y generó todo un escándalo en Colombia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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La política colombiana vive un nuevo escándalo luego de que Acxan Duque, viceministro de Igualdad, fuera acusado esta semana de acoso sexual por enviar una fotografía desnudo a una subalterna.

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La candidata presidencial y senadora Paloma Palencia develó el caso en el que estaría involucrado Duque. De acuerdo a la subalterna, el viceministro envió «contenido de carácter íntimo» por WhatsApp sin su consentimiento.

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«Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral», respondió la mujer, cuya identidad no fue difundida.

Tras el incidente, Duque dijo a sus allegados que envió la foto por «error», puesto que iba destinada a su pareja sentimental. Igualmente, el viceministro dijo que renunciaría al cargo para defenderse de las acusaciones.

DESTITUYERON A DUQUE

Una vez estalló el escándalo, el Ministerio de Igualdad salió al paso y confirmó que Duque había sido destituido. De igual forma, informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

«Ante la denuncia por presunto acoso sexual atribuida a un alto funcionario de esta entidad (…) actuamos de manera inmediata y sin ambigüedades: el funcionario fue removido de su cargo», señaló el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

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El Ministerio insistió en que «no toleramos, no minimizamos y no encubrimos ninguna forma de violencia contra las mujeres». «Lo decimos con firmeza: ninguna posición de poder puede convertirse en un lugar de impunidad», agregó.

Duque, que fungía como viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, ahora se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la Nación, que abrió un canal para presentar denuncias sobre el caso.

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