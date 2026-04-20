Filtran video de la tragedia en el set de «Sin senos sí hay paraíso», así asesinaron a un miembro de la producción

En las últimas horas salió a la luz un video que muestra el asesinato del trabajador de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años.

Según los registros de una cámara de seguridad, Nicolás Perdomo se encontraba recostado en una reja de un estacionamiento hablando con sus compañeros. De pronto, y sin mediar palabras, se le acercó por la espalda un hombre vestido de negro, quien sacó un cuchillo y le cortó la garganta. Posteriormente siguió apuñalándolo en otras partes del cuerpo, mientras Perdomo intentaba defenderse, ya herido de gravedad.

De inmediato, los vigilantes del parqueadero y compañeros de la víctima acudieron a auxiliarlo, pero el agresor, identificado como Josué Cubillos, usó su cuchillo para atacar a otros dos miembros de la producción, hiriendo de muerte también a Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años.

Posteriormente, los otros miembros de la producción lograron desarmar a Cubillos y lo golpearon hasta la muerte.

#20Abr | Filtran video que muestra el asesinato del trabajador de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, y de su compañero Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años. Video: Cortesía pic.twitter.com/93aOd5afBt — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 20, 2026

TENÍA PROBLEMAS MENTALES

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que Cubillos tenía antecedentes psiquiátricos, de drogadicción y delincuencia. El uniformado reveló que al parecer confundió a Nicolás con un guardia de seguridad de una clínica que días atrás lo detuvo cuando él estaba buscando su historial clínico.

«Esta persona había sido denunciada por delito de amenazas. Esta persona tenía una historia clínica con el diagnóstico psicótico de trastorno asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y pues un diagnóstico diferencial de esquizofrenia. También esta persona ya había sido atendida y hospitalizada por temas psiquiátricos y por drogadicción en varios institutos», señaló.

«El día anterior, esta persona había estado en el instituto solicitando una historia clínica. Nunca se la pudieron dar, primero porque ustedes saben que es un instituto psiquiátrico. Y esta persona dio tres cédulas diferentes, entonces nunca pudo coincidir que le buscaran la historia porque dio tres cédulas diferentes», explicó el oficial.

Por lo cual, sostuvo que el hombre «se puso agresivo, los guardias de seguridad lo tuvieron que sacar y ahí, incluso, le quitaron los mismos guardias un arma cortopunzante y se fue algo airado», agregó el comandante de la Policía en Bogotá.

«Seguramente él, al otro día, volvió a pasar, me imagino, creemos que como vio en la puerta a su primera víctima. Creyó que hacía parte de la seguridad y lo agredió», aseguró.

El oficial explicó que tras la muerte del asesino, privaron de libertad a cuatro trabajadores de la producción por homicidio. Sin embargo, poco después los dejaron en libertad tras alegar legítima defensa.

No obstante, señaló ahora que iniciará un juicio donde tendrán que demostrarlo. Pese a esto, el uniformado respaldó el alegato de legítima defensa. «Si ellos no actúan, seguramente no sé cuántos muertos habría causado más esta persona”, concluyó.