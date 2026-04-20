«Silencio en el set»: Las dolorosas palabras de los actores de «Sin senos sí hay paraíso» tras violento incidente que dejó tres muertos

Un incidente violento que involucra a la producción de la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ ha consternado a toda Colombia luego de que se confirmara el lamentable saldo de tres muertos, un herido y cuatro detenidos. Y con el pasar de las horas las reacciones de los actores no se han hecho esperar.

Carolina Gaitán, una de las protagonistas de la historia dejó un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram. «Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos si hay paraíso que fallecieron hoy», escribió en un primer momento.

Entre las víctimas mortales se encuentra Nicolás Perdomo, un joven de 23 años que trabajaba en la producción de televisión.

Posteriormente, publicó la fotografía de uno de los fallecidos con quien llegó a formar una amistad detrás de cámaras.

«Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso», escribió.

Por su parte, Gregorio Pernía, recordado por su papel de Aurelio Jaramillo, alias Titi, compartió el mensaje de Gaitán “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.

Mientras tanto, Carmen Villalobos publicó un extenso mensaje en el que destacó que los equipos de trabajo en producciones de este tipo terminan convirtiéndose en una familia, debido a la cantidad de horas que comparten día a día.

«Ya todos saben lo que pasó… Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría… Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos. Son muchas horas diarias viviendo el día a día en un set, bailando, echando chistes, gozando mientras trabajamos en lo que amamos», reseñó.

«Es muy difícil asimilar todo lo que pasó. Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos», continuó.

En otra publicación posterior, la actriz dedicó unas sentidas palabras a su compañero Nicolás. «A ti, Nico, que Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa. Gracias por el tiempo compartido, por los abrazos y las sonrisas al llegar al set. Te vamos a extrañar muchísimo», escribió.

De acuerdo con versiones preliminares se trató de un ataque contra el equipo de producción en Bogotá este sábado en la tarde.

Los trabajadores, señalaron que dos ladrones intentaron robarse un camión con sus equipos en el barrio Los Laches.

No obstante, la Policía Metropolitana divulgó otra versión de los hechos y explicó que se trataría de un acto de intolerancia que involucró a personas ajenas a la producción audiovisual.