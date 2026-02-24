Mundo

Filtran imágenes de la lujosa casa en la que vivía ‘El Mencho’ antes de ser abatido en México

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Mencho

Varios medios mexicanos dieron a conocer fotos y videos de la lujosa casa en la que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’ vivió durante sus últimos días de vida, ubicada en la sierra de Jalisco.

La entrada principal está compuesta por una cocina y comedor, en los que había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como un refrigerador en cuyo interior hay cortes de carne y pescado.

‘El Mencho’ padecía insuficiencia renal y se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para esta enfermedad.

El inmueble cuenta con cuatro habitaciones que estaban desordenadas y en las que había ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene personal.

LEA TAMBIÉN: FILTRAN ESCALOFRIANTE AUDIO DE ‘EL MENCHO’ AMENAZANDO A UN JEFE POLICIAL EN MÉXICO: «HASTA A TUS PERROS TE VOY A MATAR»

Una de ellas tiene un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel, con una carta de enero de 2026 con el Salmo 91.

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos, lo habrán de sostener para que no tropiece su pie en alguna piedra”, señala un extracto de la oración.

También se encontró un libro de oración de Santa Rita de Casia dirigido al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Desde el jardín trasero hasta la zona boscosa hay unos 500 metros de distancia, por donde el narcotraficante intentó escapar.

