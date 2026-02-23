Filtran escalofriante audio de ‘El Mencho’ amenazando a un jefe policial en México: «Hasta a tus perros te voy a matar»

Apenas un día después de la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), filtraron un audio en el que se le escucha amenazando a un jefe de policía.

Medios internacionales indicaron que el audio data de 2023 y comenzó a circular en Internet poco después. Sin embargo, no fue hasta la muerte de Oseguera que se viralizó en redes sociales.

En el audio se escucha a Oseguera llamando a un funcionario, llamado Delta 1, a quien exigió que detuviera los operativos contra el CJNG en la localidad de Chapala. El Mencho se identificó y comenzó a amenazar al jefe policial.

«Relaja a tu put* gente. Soy Mencho, güey. Relaja tus put*s partidas. Si no te voy a partir tu madre a ti y a toda tu bola de perros. Te tengo identificados 30. Hasta a tus put*s perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?», dijo Oseguera.

EL POLICÍA CEDIÓ

Tras esta ola de amenazas, el policía se mantuvo en silencio por un par de segundos y luego se comprometió a disminuir los operativos. Sin embargo, Oseguera pensó que el agente le había colgado y, una vez más, enfureció.

«No cuelgues hijo de la verg*. Te tengo ubicado en Checala», dijo Oseguera. «Póngase las pilas güey. ¿Qué les cuesta a ustedes ser amigos? Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verg*», añadió.

Oseguera exigió a Delta 1 que girara las instrucciones a los demás agentes «porque todos agarran dinero». «Si quiere amistad, acá va a tener un amigazo. Si no, a chingar a su madre a la verg*», acotó.

Luego de seguir amenazando a los policías, Oseguera parece bajar la intensidad cuando Delta 1 se compromete a «relajar los operativos» y le manifiesta su «respeto». Incluso, antes de concluir la llamada, El Mencho llegó a pedir «disculpas por las malas palabras».

La muerte de Oseguera generó una ola de violencia en varios estados de México que ha dejado más de 60 fallecidos y una veintena de heridos. Igualmente, las autoridades afirman que para este lunes la situación está bajo control.