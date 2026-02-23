Mundo

Filtran escalofriante audio de ‘El Mencho’ amenazando a un jefe policial en México: «Hasta a tus perros te voy a matar»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Apenas un día después de la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), filtraron un audio en el que se le escucha amenazando a un jefe de policía.

Medios internacionales indicaron que el audio data de 2023 y comenzó a circular en Internet poco después. Sin embargo, no fue hasta la muerte de Oseguera que se viralizó en redes sociales.

En el audio se escucha a Oseguera llamando a un funcionario, llamado Delta 1, a quien exigió que detuviera los operativos contra el CJNG en la localidad de Chapala. El Mencho se identificó y comenzó a amenazar al jefe policial.

«Relaja a tu put* gente. Soy Mencho, güey. Relaja tus put*s partidas. Si no te voy a partir tu madre a ti y a toda tu bola de perros. Te tengo identificados 30. Hasta a tus put*s perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?», dijo Oseguera.

EL POLICÍA CEDIÓ

Tras esta ola de amenazas, el policía se mantuvo en silencio por un par de segundos y luego se comprometió a disminuir los operativos. Sin embargo, Oseguera pensó que el agente le había colgado y, una vez más, enfureció.

«No cuelgues hijo de la verg*. Te tengo ubicado en Checala», dijo Oseguera. «Póngase las pilas güey. ¿Qué les cuesta a ustedes ser amigos? Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verg*», añadió.

Oseguera exigió a Delta 1 que girara las instrucciones a los demás agentes «porque todos agarran dinero». «Si quiere amistad, acá va a tener un amigazo. Si no, a chingar a su madre a la verg*», acotó.

Luego de seguir amenazando a los policías, Oseguera parece bajar la intensidad cuando Delta 1 se compromete a «relajar los operativos» y le manifiesta su «respeto». Incluso, antes de concluir la llamada, El Mencho llegó a pedir «disculpas por las malas palabras».

La muerte de Oseguera generó una ola de violencia en varios estados de México que ha dejado más de 60 fallecidos y una veintena de heridos. Igualmente, las autoridades afirman que para este lunes la situación está bajo control.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representa un golpe que trasciende las fronteras mexicanas y, como era de esperarse, Estados Unidos figuraría como protagonista.  
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este lunes, 23 de febrero, una ceremonia en la Casa Blanca dedicada a las familias de estadounidenses asesinados por migrantes indocumentados, un acto que formalizó como el "Día de la Familia Ángel".  
