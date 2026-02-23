Mundo

Revelaron los detalles del operativo contra ‘El Mencho’ en México, una de sus parejas fue pieza clave en el procedimiento

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional  de México, dio detalles sobre el operativo donde resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«Tras trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en Jalisco. En ese lugar esta pareja sentimental se reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que él permanecía en ese lugar con un círculo de seguridad», relató en rueda de prensa.

«El mismo 21 de febrero se planeó la operación. El 22 de febrero se corroboró la presencia de El Mencho y la fuerza terrestre se desplaza al lugar donde se encontraba para efectuar la detención, se iba a ser un cerco», añadió.

OPERATIVO CONTRA EL MENCHO 

El funcionario precisó que al notar la presencia de los organismos militares, se dio un enfrentamiento violento.

«Abren fuego el personal de seguridad de El Mencho contra el personal militar. Él sale, deja un grupo con una gran cantidad de armamento, fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar repele la acción. Fallecen allí ocho delincuentes. Se aseguraron siete armas largas y dos lanzacohetes», relató.

«Se aseguraron ocho vehículos, cartuchos y cargadores», añadió.

PERSECUCIÓN Y MUERTE DE ‘EL MENCHO’

El militar explicó que El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida. «Se internaron en una zona boscosa, hacia un complejo de cabañas. Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican ocultos entre la maleza, ellos abren fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por las fuerzas militares no los usaron. Sin embargo, si impactaron un helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia en una instalación militar cercana, afortunadamente no resultaron heridos».

«Posteriormente, personal militar repele la agresión, resulta herido de gravedad El Mencho con dos de sus escoltas y se detienen a dos delincuentes más. Se aseguran tres armas largas, dos cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos», relató.

Asimismo, ofreció un balance sobre los militares heridos en estos enfrentamientos.  «Allí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción, resultaron heridos dos militares».

«A El Mencho, sus dos escoltas y el oficial herido los trasladaron en un helicóptero hasta un centro de salud, donde fallecen en el trayecto los tres antisociales», concluyó.

