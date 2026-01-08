Filtran detalles de «la preocupación» de Petro por un posible ataque de EEUU a Colombia, antes de hablar con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría estado preocupado por un posible ataque militar de Estados Unidos, luego de las severas advertencias y amenazas de su homólogo norteamericano, Donald Trump.

Luego de la operación en Venezuela, en donde fue detenido Nicolás Maduro, Trump calificó a Petro como un «enfermo». Además, lo acusó de producir cocaína y reconoció que le parecía «bien» una acción militar en Colombia.

Estas declaraciones resonaron en los pasillos de la Casa de Nariño, de acuerdo a The New York Times. Las palabras de Trump generaron gran preocupación en Petro, quien reconoció que se «sentía en peligro».

«Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump», dijo Petro al diario neoyorquino durante una actividad en la ciudad de Cartagena. Unas horas después, regresó a Bogotá.

LLAMADA CON TRUMP

Una vez regresó a la capital colombiana, Petro fue informado de que Trump quería tener una llamada con él. Aparentemente, la conversación fue un éxito y se rebajaron las tensiones con Estados Unidos.

Poco después de la llamada, Trump dijo que hablaron sobre la «situación de las drogas y otros desacuerdos» que han tenido. «Espero reunirme con él próximamente», acotó el mandatario, que confirmó que se hacen los «arreglos necesarios» para el encuentro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLOMBIA CONFIRMA REUNIÓN ENTRE DELCY RODRÍGUEZ Y GUSTAVO PETRO EN BOGOTÁ

Trump afirmó que fue un «gran honor» hablar con Petro y confirmó que está organizando una reunión en la Casa Blanca. Tras la llamada, el presidente colombiano estaba «visiblemente mejor», según uno de sus asesores.

«Parece que vamos a Washington», dijo el asesor de Petro luego de la conversación. Después de varios meses de tensiones entre ambos países, parece que se estableció una etapa de entendimiento y diálogo.