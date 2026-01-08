Mundo

Colombia confirma reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro en Bogotá

El gobierno de Colombia anunció este jueves que el mandatario de ese país, Gustavo Petro, tendrá una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

El Ejecutivo colombiano emitió un comunicado sobre la llamada de Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump. En la parte final del texto, agregó que tendrá un encuentro con Rodríguez.

«Se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país», añadió el gobierno.

La Casa de Nariño aseguró que Petro busca «contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela». «Hoy Colombia puede estar tranquila», concluyó el comunicado.

PETRO SOBRE VENEZUELA

En la noche del miércoles, Petro informó de una llamada con Delcy Rodríguez y la invitó a visitar Colombia. Aseguró que durante su conversación con Trump también hablaron sobre la situación en Venezuela.

«Hablamos de otros temas, en los que todavía no hay acuerdo, ese es nuestro objetivo: que la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa. La paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela», acotó Petro.

El mandatario colombiano aseguró que el «mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela se llama Ejército de Liberación Nacional (ELN)», una guerrilla que estaría operando en la frontera entre ambos países.

Las declaraciones de Petro se dieron unos días después de la operación militar de Estados Unidos en la ciudad de Caracas, en donde fue detenido Maduro y su esposa, Cilia Flores. Luego, Rodríguez asumió como presidenta encargada.

