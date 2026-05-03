Filtran carta que habría escrito la suegra de la exreina de belleza asesinada en México tras cometer el crimen

A medida que pasan los días, se filtran nuevos datos acerca del asesinato de la modelo mexicana, Carolina Flores, de parte de su suegra Erika Mará Herrera, entre ellos una carta.

A través de las redes sociales se dio a conocer una supuesta misiva escrita por Herrera, un día después del crimen y tras darse a la fuga, hasta venir a parar a Venezuela.

En la misiva, Herrera da pistas de por qué habría cometido el crimen y es supuestamente porque la modelo de 27 años la trataba mal.

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca (el perro) y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería…”, dice la carta de Herrera.

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La misiva estaría en sus notas del celular en las que habla sobre el crimen y pide perdón a su hijo.

También deja entrever supuestos celos que sentía de su nuera. “Le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé”.

“Espero no haberle lastimado tanto y se recupere pronto”, dice. “Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto”. “Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro”, son otras de las frases más destacadas del texto.

EL CASO

El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Un video grabado por la cámara de vigilancia para el bebé de 8 meses de la pareja, capta el momento del asesinato.

Posteriormente, Alejandro Sánchez, habría dado chance a Erika para que escapara y 24 horas después reportó el crimen.

Carolina Flores, originaria del estado de Baja California, era Miss Teen Universe en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su ciudad de origen.

Erika Herrera llegó a Caracas un día después del asesinato y luego de una operación entre autoridades mexicanas y venezolanas, quedó detenida.

Según indicó Imagen TV, la mujer mostró resistencia y pidió explicaciones del porqué la detenían.

Ahora se espera de la extradición. Mientras Alejandro Sánchez, todavía se encuentra en Ciudad de México junto a su hijo.