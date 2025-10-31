Familia de venezolana asesinada por tener «la música alta» pide pena máxima para chileno que le disparó

La familia de la migrante venezolana Yaidy Garnica, asesinada en junio de este año durante una discusión en Santiago de Chile, pidieron la pena máxima contra Miguel Sergio Cordero Toledo, el chileno que le quitó la vida.

La Fiscalía chilena solicitó que se ampliara el plazo de la investigación judicial sobre la muerte de Garnica. Ante este escenario, el abogado de la familia, Braulio Jatar, aseguró que se debe buscar una contundente condena contra Cordero.

«Esta solicitud responde a la necesidad de ahondar en la investigación. Seremos perseverantes en exigir justicia y la máxima sanción posible», dijo Jatar en un video difundido por medios chilenos.

Garnica fue asesinada el 15 de junio durante una discusión por el volumen de la música. Sin embargo, testigos relataron que el incidente estuvo marcado por insultos xenófobos y un discurso de odio contra los venezolanos.

LOS GARNICA PIDEN JUSTICIA

En las imágenes de la cámara de seguridad se aprecia cómo varias personas golpearon el portón de la casa de los Garnica. Luego, en medio del caso, Cordero ingresó con una escopeta y disparó directamente contra Yaidy, de 43 años.

Garnica murió instantáneamente en la escena del crimen. Aunque hay amplias evidencias del homicidio, ahora la justicia busca determinar si el ataque fue motivado por odio racial o xenofobia, lo que podría agravar la pena de Cordero.

«Seguiremos luchando hasta conseguir justicia. No vamos a descansar hasta que el asesino de Yaidy pague con la pena máxima» dijo Jatar. La familia Garnica, mientras tanto, denunció que medios chilenos buscaron minimizar o justificar el accionar del homicida.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte avanza en las investigaciones del crimen, mientras que Cordero se mantiene privado de libertad. Es posible que el proceso se extienda por varias semanas, mientras se recaban pruebas y testimonios.