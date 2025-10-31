Mundo

Familia de venezolana asesinada por tener «la música alta» pide pena máxima para chileno que le disparó

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La familia de la migrante venezolana Yaidy Garnica, asesinada en junio de este año durante una discusión en Santiago de Chile, pidieron la pena máxima contra Miguel Sergio Cordero Toledo, el chileno que le quitó la vida.

Contents

La Fiscalía chilena solicitó que se ampliara el plazo de la investigación judicial sobre la muerte de Garnica. Ante este escenario, el abogado de la familia, Braulio Jatar, aseguró que se debe buscar una contundente condena contra Cordero.

Leer Más

Un grupo de senadores estadounidenses exhortaron, este jueves 14 de marzo, al presidente de EEUU, Joe Biden, que "designe" al Tren de Aragua
Marco Rubio sobre ovnis: «llevan años volando sobre EEUU, operan sobre el espacio aéreo restringido»
El perlazo de AMLO, dice que hay reuniones entre oposición y chavismo de cara a las elecciones
Petro confirmó llegada de María Alejandra Díaz a Colombia y exigió la liberación de colombianos detenidos en Venezuela

«Esta solicitud responde a la necesidad de ahondar en la investigación. Seremos perseverantes en exigir justicia y la máxima sanción posible», dijo Jatar en un video difundido por medios chilenos.

Garnica fue asesinada el 15 de junio durante una discusión por el volumen de la música. Sin embargo, testigos relataron que el incidente estuvo marcado por insultos xenófobos y un discurso de odio contra los venezolanos.

LOS GARNICA PIDEN JUSTICIA

En las imágenes de la cámara de seguridad se aprecia cómo varias personas golpearon el portón de la casa de los Garnica. Luego, en medio del caso, Cordero ingresó con una escopeta y disparó directamente contra Yaidy, de 43 años.

Garnica murió instantáneamente en la escena del crimen. Aunque hay amplias evidencias del homicidio, ahora la justicia busca determinar si el ataque fue motivado por odio racial o xenofobia, lo que podría agravar la pena de Cordero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OPOSITORES PRESENTAN DENUNCIA EN ESPAÑA AL «APARATO REPRESIVO» DEL GOBIERNO DE MADURO


«Seguiremos luchando hasta conseguir justicia. No vamos a descansar hasta que el asesino de Yaidy pague con la pena máxima» dijo Jatar. La familia Garnica, mientras tanto, denunció que medios chilenos buscaron minimizar o justificar el accionar del homicida.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte avanza en las investigaciones del crimen, mientras que Cordero se mantiene privado de libertad. Es posible que el proceso se extienda por varias semanas, mientras se recaban pruebas y testimonios.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Maduro anunció lanzamiento del nuevo mini satélite construido por científicos venezolanos
Venezuela
Histórico cierre de gobierno cumplirá un mes: El 3 de noviembre sería una fecha clave en el Senado de EEUU
EEUU
Durante cuatro días, el destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos permaneció anclado en Puerto España, en Trinidad y Tobago, a escasos 10 kilómetros de la costa venezolana, pero zarpó este jueves, 30 de octubre, alejándose de la zona.  
EEUU retiró uno de sus destructores de las costas de Trinidad y Tobago: estaban a 10 kilómetros de Venezuela
EEUU