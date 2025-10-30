Opositores presentan denuncia en España al «aparato represivo» del gobierno de Maduro

El opositor Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y Edmundo González, presentó ante el Ministerio de Interior de España una denuncia contra el gobierno de Maduro.

Ledezma, acompañado del abogada Tamara Arias, denunciaron formalmente al gobierno este jueves. El documento señala directamente al ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, por supuestas «amenazas» contra opositores.

«España es tierra de acogida para quienes han debido huir por razones políticas. No puede tolerarse que los tentáculos del aparato represivo de Caracas se extiendan hasta suelo europeo», apuntó Arias, según medios internacionales.

De acuerdo a la denuncia, el gobierno venezolano estuvo involucrado en la expulsión de 16 militares venezolanos en 2016, en el asesinato de Ronald Ojeda en Chile y presuntos intentos de secuestro y atentados contra exiliados en Estados Unidos, Colombia y Panamá.

PIDEN PROTECCIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Ledezma manifestó su confianza en las instituciones españolas y el Estado de derecho. Sin embargo, también pidió que el Gobierno de Pedro Sánchez ratifique la protección sobre los migrantes y exiliados venezolanos.

«Confiamos en que esta denuncia marque un precedente de protección a todos los venezolanos que hemos encontrado en España un refugio seguro frente a la persecución y la violencia política», apuntó.

La denuncia fue admitida por el Ministerio de Interior y recopila algunos casos concretos en los que, supuestamente, está vinculado el gobierno de Maduro. Además, alerta de las operaciones de persecución internacional.

Este procedimiento legal busca abrir nuevos mecanismos de protección y vigilancia ante posibles agresiones a exiliados en España. Mientras tanto, pide alertar a las autoridades de la Unión Europea sobre el riesgo que corren algunos venezolanos.