Radical medida de Lima contra Petro: Lo declara persona non grata y le retiraron la medalla otorgada

Las autoridades peruanas retiraron la Medalla de la Ciudad de Lima concedida hace más de una década al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio del conflicto fronterizo entre ambos países.

Durante su periodo como alcalde de Bogotá, Petro recibió esta medalla en 2012, en manos de la entonces alcaldesa de Lima, Susanna Villarán. Asimismo, el ahora presidente colombiano fue declarado Huésped Distinguido de la ciudad.

Sin embargo, las condiciones han cambiado y el actual alcalde limeño, Rafael López Aliaga, declaró «persona non grata» a Petro y pidió retirar la medalla. Igualmente, ahora la medida debe ser aprobada por el Concejo de Lima.

«La señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Voy a proceder a quitársela. Ese señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá. Una persona que nos está amenazando no (lo) merece», dijo López, según medios internacionales.

🇵🇪🇨🇴 | Alcalde de Lima retirará medalla de la ciudad otorgada a Gustavo Petro en 2012: lo declaró “persona non grata”. pic.twitter.com/uF32taxrxA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 12, 2025



Esta medida se dio en medio de un conflicto por la isla de Santa Rosa, en el río Amazonas. Aunque los acuerdos previos establecen que forma parte de Perú, Petro desconoció la soberanía y acusó a ese país de apropiarse del territorio.

LLAMÓ «PAYASO A PETRO»

El alcalde también criticó el supuesto «silencio» de la clase política peruana ante las declaraciones de Petro. «No hablan nada, los políticos de acá están bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando», añadió.

«Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra», afirmó López en una actividad en el distrito de San Juan de Miraflores.

Petro afirmó la semana pasada que Colombia «desconoce a las autoridades de facto impuestas» en la isla. Por su parte, la presidente peruana, Dina Boluarte, afirmó que el territorio pertenece a su país y no tiene «ningún tema pendiente» con la nación vecina.