Falleció mujer que había sido rescatada con vida tras pasar 36 horas bajo los escombros en Colombia

(EFE).- Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras permanecer unas 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de Pereira por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, falleció este sábado después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos.

A la mujer, de 32 años, la localizaron la noche del martes 11 de agosto y los equipos de emergencia trabajaron durante unas diez horas para abrirse paso hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por la parte inferior de un edificio colapsado con el fin de sacarla con vida.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, había informado que Largo permanecía en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge con pronóstico reservado.

Según confirmó a Noticias Caracol su padre, Julio Largo, Daniela falleció después de sufrir varias complicaciones médicas, entre ellas una parada cardíaca que requirió maniobras de reanimación durante unos 17 minutos y una infección en uno de sus brazos, que había quedado atrapado entre los escombros.

La mujer dejó un hijo de 12 años y su cuerpo lo trasladaron al vecino departamento de Caldas, de donde procede su familia, para el sepelio.

Su rescate se convirtió en uno de los momentos de esperanza de las labores de búsqueda en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, que deja hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). EFE