VIDEO | «Cada vida cuenta»: Voluntario de los Topos de México se estrenó con el rescate de un perrito en Colombia

Un voluntario de los Topos Aztecas realizó su primer rescate en la misión que el grupo mexicano despliega en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país.

Por medio de un video publicado por los Topos Aztecas en su cuenta de la red social Instagram, se difundió el momento cuando rescataron a un perrito atrapado entre los escombros tras el fuerte sismo.

«Hoy, en Colombia, Cristian Kuperbank realizó su primer rescate de esta misión: un perrito atrapado entre los escombros que pudo volver a salvo. Si podemos llegar, vamos a intentarlo», expresó la agrupación en el texto que acompañó el audiovisual.

Los Topos Aztecas, reconocidos mundialmente por su experiencia en rescates tras terremotos, se integraron así este miércoles a las tareas de auxilio en una de las fases más críticas: las primeras 48 horas posteriores al sismo, cuando las autoridades locales concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas y atender a los afectados.

El grupo es de vital ayuda, ya que aporta técnicas y equipos especializados para ingresar a estructuras colapsadas y evaluar zonas de alto riesgo, un trabajo que la organización ha replicado en escenarios de catástrofe alrededor del mundo, incluyendo en los recientes terremotos en Venezuela, siempre en coordinación con los organismos locales de cada país donde interviene.

El miércoles en la madrugada el grupo anunció su desplazamiento a Cali a través de sus redes sociales y expresaron: “Ya estamos en Colombia, listos para sumarnos y servir donde se nos necesita”.

La comunicación también incluyó un agradecimiento a quienes facilitaron su traslado y respaldaron su labor solidaria.

«Nosotros llegamos alrededor de la 1:30 de la mañana. Venimos de Venezuela. Entonces, la brigada de avanzada que venimos, que somos un grupo de aproximadamente 17 personas, venimos de Venezuela, de las labores que estábamos allá, tuvimos que interrumpirlas para venir a apoyar a ustedes, nuestros hermanos colombianos», expresó a Caracol Noticias, Baruch Juárez, integrante del equipo.

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TERREMOTO EN COLOMBIA

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia dejó al menos 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos, mientras un nuevo sismo estremeció este jueves la zona del epicentro y crece la llegada de ayuda internacional.

El nuevo balance, divulgado este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), reduce de 496 a 377 el número de desaparecidos y cifra en 40.753 las familias afectadas, 12.584 las viviendas destruidas y 74.873 las averiadas. Además, reporta 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos y 216 centros de salud afectados.

Aunque los daños se extienden por buena parte del país, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas, en el oeste y centro-oeste colombiano, concentran las situaciones más críticas tras el terremoto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, en el Chocó.