Exintegrante del Tren de Aragua no aceptaba el fin de la relación con su pareja y la decisión que tomó, que incluyó a sus tres hijos, conmocionó a toda Argentina

Una masacre se registró en el seno de una familia venezolana en Buenos Aires, Argentina, cuando en medio de un ataque de celos y por no aceptar que su esposa se quería separar, un hombre asesinó a su pareja y a sus tres hijos, antes de quitarse la vida.

El presunto autor de este hecho, que dejó a cinco fallecidos, quedó identificado como Mahatma Eyvind Soihit Meza de 44 años. Las autoridades también encontraron en el apartamento sin vida a su esposa, Evelyn Carolina Rivero Mejías de 41 años y a sus tres hijos de 10, 12 y 14 años, todos de nacionalidad venezolana.

Tras ocurrir la masacre un compañero de trabajo de Evelyn alertó a la policía que llevaba dos días sin poder comunicarse con ella. Por lo cual, en compañía de los uniformados acudieron hasta su casa donde encontraron la dantesca escena.

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Al entrar a la propiedad también encontraron la pistola calibre 9 milímetros, con la que se habrían cometido los asesinatos y posterior suicidio.

Poco antes de los homicidios el hombre había anunciado en redes sociales que no soportaba la idea de que su mujer lo abandonara, de acuerdo con las versiones de allegados.

Además, allí mismo en sus redes sociales hace menos de una semana se veía practicando tiro y exhibiendo armas.

En medio de las investigaciones sobre los antecedentes del padre de familia, las autoridades habrían encontrado que tuvo un pasado relacionado con el Tren de Aragua. Funcionarios policiales localizaron en su cuerpo tatuajes vinculados con la organización criminal.

No obstante, aclararon que el hombre llevaría años apartados de la organización criminal.