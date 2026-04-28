Usain Bolt, Wayne Rooney y más: Los nuevos detalles que salieron a la luz sobre agencia que ofrecía servicios sexuales VIP a deportistas de élite

Los dueños de MADE Luxury Concierge, la agencia de servicios sexuales VIP que está causando escándalos en Europa, se defendieron ante la justicia italiana ante las acusaciones de explotación sexual alegando que su negocio funciona “tan normal como ir al mercado” y que los señalamientos corresponden a una campaña mediática destructiva.

Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, quienes llevan una relación desde hace más de 10 años, se volvieron virales luego de que se diera a conocer que entre su lista de clientes había un gran número de deportistas de élite. Actualmente, ambos se encuentran bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación. Además, les incautaron 1.200.000 euros por supuestos ingresos ilícitos.

Trascendió que durante las lujosas fiestas que realizaban, la mitad de lo recaudado iba para los organizadores. El resto se destinaba a las modelos participantes, quienes recibían pagos en efectivo de entre 70 y 100 euros por noche al permanecer en habitaciones asignadas. MADE Luxury Concierge prometía un servicio de hospitalidad exclusiva para clientes de alto poder adquisitivo, combinando acceso a villas y clubes de renombre con la promesa de experiencias personalizadas.

A las jóvenes trabajadoras sexuales, en su mayoría estudiantes, las reclutaban tanto de forma directa como a través de redes sociales y recomendaciones, con catálogos que detallaban su fotografía, perfil en redes y tarifas, reseñó Infobae.

Además de la pareja Buttini y Ronchi, identificaron a otros dos socios: Alessio Salamone y Luan Fraga. Las reuniones ocurrían en lujosos restaurantes y hoteles de lujo, no solo en Italia sino en otras partes de Europa e incluso en el Caribe.

Extraoficialmente se ha dado a conocer una lista preliminar de deportistas que estarían involucrados:

Usain Bolt (Leyenda de la velocidad y campeón olímpico)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Wayne Rooney (ex figura de la selección de Inglaterra)

Víctor Osimhen (Galatasaray y ex Napoli)

Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio)

Alessandro Buongiorno (Napoli y selección italiana)

Samuele Ricci (Milan AC)

Daniel Maldini, el hijo de la leyenda Paolo.

Además, un piloto de Fórmula 1 habría contactado, según la pesquisa, a modelos vinculadas a la agencia.

Como parte de la investigación se encuentra el testimonio de una joven colombiana que en 2022 declaró haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con un futbolista a cambio de 1.000 euros, de los cuales recibió menos de la mitad, informó La Gazzetta dello Sport.

Buttini y Ronchi negaron cualquier conducta delictiva y se distanciaron de la gestión directa del personal que trabajaba en las fiestas, argumentando que era contratado por otras empresas.

Mientras sigue la investigación, la jueza ha pedido que se mantenga en confidencialidad los nombres de los futbolistas y empresarios que usaron estos servicios. No obstante, ha trascendido que serían cerca de 70 futbolistas, la mayoría de la Serie A, así como deportistas de élite de otras disciplinas y empresarios.