Filtran imágenes íntimas de una senadora conservadora: escándalo en la política chilena

La política chilena atraviesa un nuevo escándalo luego de que se filtraran varias imágenes íntimas de la senadora conservadora Camila Flores. Según la parlamentaria, su esposo habría sido quien publicó el contenido.

Distintas imágenes íntimas de Flores comenzaron a circular el lunes en las redes sociales. Primero fueron algunas capturas de pantalla, pero luego dos breves videos en las que se ve a la senadora teniendo relaciones sexuales en un sofá.

Las imágenes de Flores, integrante del partido conservadora Renovación Nacional, viralizaron en redes sociales y generaron una ola de indignación. Diversos sectores, incluso aquellos contrarios a la senadora, se solidarizaron con ella.

Flores publicó un video en el que acusaba a su exesposo, Percy Marín, de filtrar las imágenes grabadas en un apartamento que compartieron durante su relación. El hombre se desempeñó como consejero regional de la Región de Valparaíso entre 2014 y 2024, pero fracasó en su intento de convertirse en diputado en las elecciones del año pasado.

FLORES ROMPIÓ EL SILENCIO

En medio de la polémica, Flores aseguró que su exesposo colaboró con varias personas para publicar las «fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal». Además, adelantó que presentó una denuncia en contra de Percy Marín.

«Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada», dijo Flores. Además, afirmó que no tenía una relación con Marín cuando los videos fueron grabados.

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Ante el video que circula en redes sociales: pic.twitter.com/03PPGN58QQ — Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) June 8, 2026



«Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro», acotó Flores.

La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó este martes la casa de Marín. Las autoridades presumen que pudo cometer el delito de fraude informático, puesto que encontraron imágenes íntimas de Flores en su computadora.