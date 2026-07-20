Euforia en las calles: así reaccionaron los españoles tras ganar su segunda Copa del Mundo

Las calles de Madrid y de otras ciudades de España se llenaron de gente celebrando que la selección ganó el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, al enfrentarse a Argentina, este 19 de julio.

“Eufóricos” es la palabra que se puede utilizar para calificar la reacción de miles de españoles que manifestaron felicidad por este campeonato, 16 años después de ganar su primera copa del mundo, en el 2010.

Videos que se han viralizado en redes sociales, muestran a los fanáticos de “La roja”, primero a la expectativa, antes de que se diera por finalizado el partido que se fue a tiempo extra y que finalmente quedó con marcados 1-0 frente a Argentina.

LEA TAMBIÉN: ESPAÑA DERROTÓ A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA PARA ALZAR SU SEGUNDA COPA DEL MUNDO

Y luego, cuando el pitazo que dio por finalizado el partido, la expectativa se convirtió la euforia.

La plaza de Cibeles, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, fue uno de los más concurridos por los hinchas, que no se cansaban de gritar y cantar de felicidad

Mediante las redes sociales también hubo miles de reacciones de parte de los fanáticos que están felices por este campeonato que convierte de a la sección en bicampeona.