Esto es lo que dice el Comité del Nobel sobre los galardonados que han obsequiado sus medallas

El Comité Noruego del Nobel recordó este viernes que el premio y el galardonado son inseparables, apenas un día después de que la líder opositora, María Corina Machado, entregó la medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Machado explicó que entregó la medalla del Nobel de la Paz «en nombre del pueblo de Venezuela». Aunque entregó el premio, el Comité subrayó que este «permanece inseparablemente vinculado a la persona designada como galardonada».

«Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio», detalló el Comité.

El organismo también subrayó que el galardonado no puede compartir el galardón ni transferirlo una vez fue anunciado. «El Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre», acotó.

El ganador del Nobel de la Paz recibe una medalla de oro, un diploma y un beneficio monetario. En caso de que sean entregados a otra persona, «esto no altera la identidad del ganador del premio».

OTROS CASOS

El Comité del Nobel subrayó que no hace cometarios sobre los ganadores o las decisiones que tomen tras recibir el premio. De igual forma, recordó que no impone restricciones sobre qué se debe hacer con la medalla, el diploma o el dinero.

El caso de María Corina Machado no fue aislado. Otros Premios Nobel, incluyendo al de la Paz, han entregado la medalla o diploma por distintas circunstancias, incluyendo donaciones o subastas.

Dmitry Muratov, periodista ruso y ganador del Nobel de la Paz 2021, subastó su medalla en junio de 2022 por 103,5 millones de dólares. Luego donó la suma total al «fondo de UNICEF para los niños refugiados ucranianos».

Por su parte, en febrero de 2024, la viuda de Kofi Annan, exsecretario de las Naciones Unidas y Premio de la Paz 2001, donó la medalla y el diploma a la ONU. Ahora se encuentra exhibida permanentemente en la Oficina en Ginebra.

La familia de Christian Lous Lange, primer Nobel de la Paz (1921), donó la medalla al Centro Nobel de la Paz desde 2005. Actualmente, se encuentra exhibida de forma permanente en Noruega.

También hay otros casos, como James Watson (Medicina 1962) y Leon Lederman (Física 1988), que vendieron sus medallas por distintas razones. Asimismo, David Thouless (Física 2016) donó su medalla a la Universidad de Cambridge.

Uno de los casos más curiosos es el del escritor Knut Hamsun (Literatura 1920), quien entregó la medalla a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania Nazi. Tras la guerra, el premio desapareció y se desconoce su paradero actual.