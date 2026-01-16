LA FOTO: Así fue el momento en el que María Corina entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz

La líder opositora María Corina Machado confirmó que entregó al presidente de EEUU, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, momento que quedó plasmado en una foto desde el despacho del mandatario.

En la imagen oficial, se ve a ambos sonrientes mientras Trump carga la medalla que el Comité Nobel le entregó a la líder de la oposición venezolana.

Luego Machado, durante una entrevista con Fox News, indicó que el encuentro con el mandatario fue «muy emocional».

«Fue un momento muy emocional… Yo decidí darle al presidente Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, en nombre del pueblo de Venezuela«, manifestó Machado.

Según explicó, el gesto simboliza un agradecimiento por el rol que —a su juicio— ha desempeñado Trump en la defensa de la libertad y causa democrática venezolana, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Al explicar el simbolismo de la entrega de la medalla del Nobel a Trump, Machado estableció un paralelo histórico: «Hace 200 años, el general La Fayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de George Washington».

LA RESPUESTA DE TRUMP

Posteriormente, Trump confirmó el gesto de Machado a través de su red social Truth Social.

«Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», escribió Trump.

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Luego de la reunión en la Casa Blanca, Machado se reunió con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio.