Estas serían las aerolíneas que aún mantienen conexiones internacionales con el país tras alerta de EEUU

Las aerolíneas venezolanas Laser, Avior y Estelar, además de la colombiana Wingo, anunciaron que sus conexiones internacionales con Venezuela se mantienen con normalidad, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una alerta donde llamaba a «extremar la precaución» al sobrevolar el espacio aéreo criollo.

En un comunicado, Laser Airlines indicó que sus vuelos se mantienen con total normalidad. La compañía aclaró que sus vuelos «se están realizando según la programación vigente». Por esa razón, invitó a los pasajeros a comunicarse directamente con sus canales ante cualquier duda.

La aerolínea venezolana dijo que sigue ofreciendo «una operación confiable, puntual y acorde con los más altos estándares de servicio». Además, expresaron su rechazo a un presunto comunicado de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) en torno a este tema, por lo que anunciaron que se separan de esa organización.

Otra de las aerolíneas que se mantiene operando es Avior Airlines. Su presidente, Juan Bracamonte, aclaró en una publicación en X (Twitter) que operan con toda normalidad. «Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad», suscribió.

Como Presidente de @aviorairlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la conectividad que Venezuela necesita, ofreciendo un… — Juan Bracamonte (@bracamonteavior) November 23, 2025

Estelar Airlines también emitió una comunicación donde precisa que también seguirá operando bajo total normalidad en el país. Además, expresaron su «compromiso» con los usuarios.

WINGO Y OTRAS AEROLÍNEAS INTERNACIONALES TAMBIÉN MANTENDRÁN OPERACIONES

La única de las aerolíneas extranjeras que ha confirmado que mantiene sus vuelos con Venezuela es la colombiana Wingo. Sin embargo, aclaró que evaluarán las condiciones de seguridad en los siguientes días.

«Nosotros no hemos cancelado los vuelos de los próximos dos días, lo estamos evaluando dependiendo de las condiciones de seguridad, entre otras cosas», precisó un portavoz a EFE.

El sábado, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) resaltó que se mantenía en contacto con las aerolíneas para garantizar la seguridad aérea en sus vuelos a Venezuela.

Además, las aerolíneas que realizan vuelos hacia o desde Venezuela, como Air Europa, Turkish Airlines, Copa y Plus Ultra, también mantienen operaciones. No obstante, no han confirmado por otras medidas adicionales frente al aviso de EEUU.