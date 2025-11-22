Lo que se sabe de las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia el país por notificación de EEUU sobre el espacio aéreo venezolano

Varias aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos hacia Venezuela, tras la alerta emitida por Estados Unidos en el marco del operativo “Lanza del Sur” en el Caribe.

Entre las compañías afectadas se encuentran TAP Air Portugal, GOL Linhas Aéreas, Avianca, Iberia, LATAM y Avior, que han decidido cancelar temporalmente sus rutas hacia Caracas y otras ciudades venezolanas.

LEA TAMBIÉN: IBERIA CANCELA SUS VUELOS COMERCIALES A VENEZUELA ANTE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Entre estas aerolíneas que han tomado medidas destacan TAP Air Portugal, que suspendió su vuelo Lisboa–Caracas; Avianca, que canceló la ruta Bogotá–Caracas; y GOL Linhas Aéreas, que detuvo sus operaciones desde Brasil.

A estas se sumaron Iberia, que canceló sus vuelos comerciales previstos para la semana que viene, así como LATAM Airlines y la venezolana Avior, que anunciaron la suspensión de sus servicios hasta nuevo aviso.

La decisión busca proteger, tanto a las tripulaciones como a los pasajeros, ante la incertidumbre en relación con la situación actual sobre el espacio aéreo venezolano.

Como era de esperarse, la medida ha generado preocupación entre los viajeros, especialmente aquellos que dependen de estas rutas para conexiones internacionales.

Las aerolíneas han señalado que evaluarán la evolución de la situación antes de definir una fecha de reanudación de operaciones.

Mientras tanto, los pasajeros afectados deberán buscar alternativas en otras compañías que todavía mantienen vuelos hacia Venezuela, aunque con restricciones y bajo constante monitoreo de la seguridad aérea.

¿POR QUÉ SUSPENDIERON LOS VUELOS A VENEZUELA?

Se trata de una medida de las aerolíneas internacionales en respuesta a un anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En concreto, luego de que se publicara un NOTAM (A0012/25), advirtiendo sobre el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores, lo que representa un riesgo potencial para las aeronaves en todas las fases de vuelo.

La advertencia se enmarca en el operativo “Lanza del Sur”, desplegado por Washington en el Caribe, cuyo objetivo es enfrentar el narcotráfico en la zona.

¿CUÁLES AEROLÍNEAS CON VUELOS AL EXTERIOR SE MANTIENEN OPERATIVAS?

De momento, en el aeropuerto internacional de Maiquetía otras aerolíneas —entre ellas Copa Airlines, Rutaca, Laser, Turkish Airlines y Wingo— continúan ejecutando sin contratiempos sus vuelos programados hacia destinos como Bogotá, Ciudad de Panamá, La Habana y Santo Domingo.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA ALERTA DE EEUU?

La alerta de la FAA permanecerá vigente hasta el 19 de febrero de 2026. Su publicación coincide con un clima de tensión creciente en la región, marcado por el despliegue de activos militares estadounidenses en el Caribe.