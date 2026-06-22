«Estamos listos para apoyar»: OEA respaldó un proceso de transición en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, aseguró que están dispuestos a apoyar unas nuevas elecciones en Venezuela.

«Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela, Tenemos discusiones sobre eso. Venezuela sigue siendo miembro de la OEA», comentó Ramdin en la rueda de prensa.

Destacó que están listos para apoyar a otros países que «están dispuestos a pedir eso porque ese es el procedimiento, incluida Cuba. Si es necesario estamos dispuestos a apoyar».

«Tenemos capacidades técnicas en términos de construcción de consensos, en términos de acercarnos a diferentes sectores y construir una agenda con visión de futuro, lo mismo para Venezuela, estamos listos, esperamos cuando eso esté ahí, pero creo que podemos hacer una tarea valiosa y en última instancia también en una misión de observación electoral», añadió.

Por su lado, Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, dijo que el gobierno de José Raúl Mulino reconoce a Edmundo González como «presidente electo».

«Nosotros respetamos las decisiones que los venezolanos tomen. Varios cancilleres hemos hablado sobre lo oportuno que sería involucrar a las democracias del continente en un diálogo con todos los actores de Venezuela que culmine con una elección libre y justa», aseveró.